É falso que Doria já decretou lockdown para junho em São Paulo

É falsa a notícia que circula nas redes sociais de que o governo de São Paulo determinou que haverá lockdown no estado entre os dias 1º e 15 de junho.

A mensagem usa como fonte de informação uma edição do Diário Oficial Legislativo desta quinta-feira, 21, que trata das emendas parlamentares apresentadas no Projeto de Lei de nº 350 de 2020, que altera a comemoração de 9 de julho para a próxima segunda-feira, 25.

A emenda parlamentar de número 3, que foi apresentada pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT, pede para acrescentar ao projeto de lei um artigo que estabelece o lockdown nesse período.

A emenda, contudo, já foi rejeitada por maioria dos deputados estaduais em votação na comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), segundo informou a casa legislativa em nota à EXAME.

“Essa emenda, como as demais, foram rejeitadas, ficando para apreciação hoje [21] em plenário apenas o texto original do governador”, diz a Alesp.

Faz parte do rito parlamentar que um projeto de lei, após apresentado à casa, seja publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, com as emendas apresentadas. A medida é um processo de transparência e possibilidade de participação popular nas decisões.

Até agora, está valendo o decreto de quarentena, sem flexibilização, para todo o estado até 31 de maio. Na última semana, com as baixas taxas de isolamento no estado, o governador tem citado que “o lockdown será inevitável”, mas ainda não há nenhum detalhe oficial.

Questionado nesta quinta-feira sobre a possibilidade, Doria disse que o dia era de notícias positivas, com leve alta na taxa de isolamento social, e que os próximos passos seriam avaliados após a conclusão do megaferiado.