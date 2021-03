Doria recua e deve anunciar redução de ICMS de carne, frango e peixe

O governador João Doria (PSDB) deve anunciar nos próximos dias a redução de alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a carne bovina, peixe, frango e leite. A medida foi discutida no início da semana durante uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci.

O imposto sobre as proteínas deve ser reduzido de 13,3% para 7%. A isenção tributária em relação ao leite, que havia se encerrado em janeiro, volta a vigorar.

"A carne, peixe, frango e leite representam pelo menos 30% dos insumos utilizados pelos bares e restaurantes, que vêm sendo fortemente afetados pela crise", diz Solmucci. "Estamos muito otimistas que as novas medidas tributárias entrarão em vigor proximamente e darão um alívio ao segmento".

No dia 15 de janeiro, o governador revogou os benefícios fiscais de alimentos como o leite, frutas, legumes e verduras. A revisão tributária incluiu também a carne, frango e peixe, cujo ICMS passou de 7% para 13,3%. Agora, devem voltar a valer as alíquotas praticadas anteriormente.

O aumento do ICMS definido em janeiro fazia parte de um pacote de ajuste fiscal em meio à queda na arrecadação provocada pela crise que veio à reboque da pandemia. A medida, que envolveu altas na alíquota de uma série de produtos, como remédios, calçados e produtos eletrônicos, desagradou diversos setores da economia.

Na ocasião, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) chegou a dizer que o novo pacote fiscal teria impacto sobre o nível de emprego e a inflação, já que os aumentos seriam repasados aos consumidores.

