Quais são os estados mais perigosos do Brasil? Veja ranking

RESUMO ＋ Amapá, Ceará e Bahia lideram o ranking dos estados com as maiores taxas de assassinatos do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. O Amapá registra 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes, seguido pelo Ceará (43,7) e pela Bahia (39,5). Alagoas e Pernambuco completam as cinco primeiras posições. Apesar dos índices elevados nesses estados, o Brasil registrou queda de 8,2% nas mortes violentas intencionais em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Amapá, Ceará e Bahia apresentam as maiores taxas de assassinatos entre os estados brasileiros, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

O resultado deve ser observado em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador do anuário da MySide, porém, utiliza critérios próprios e não deve ser confundido diretamente com a taxa de mortes violentas intencionais.

Ranking dos estados com as maiores taxas de assassinatos

A tabela considera os 27 estados e o Distrito Federal, classificados da maior para a menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto maior o indicador, mais alta a posição neste recorte.

O Amapá ocupa o primeiro lugar, com taxa de 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes. O Ceará aparece em segundo, com 43,7, seguido pela Bahia, com 39,5.

Alagoas, com 38,6, e Pernambuco, com 36,3, completam as cinco primeiras posições. Na outra ponta, Santa Catarina apresenta a menor taxa do país, com 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes.

Posição Estado Assassinatos por 100 mil habitantes 1º Amapá 44,7 2º Ceará 43,7 3º Bahia 39,5 4º Alagoas 38,6 5º Pernambuco 36,3 6º Roraima 35,2 7º Maranhão 30,8 8º Rondônia 30,8 9º Rio Grande do Norte 29,1 10º Pará 27,8 11º Rio de Janeiro 26,5 12º Espírito Santo 25,2 13º Paraíba 24,6 14º Mato Grosso 23,6 15º Sergipe 22,7 16º Amazonas 21,5 17º Acre 21,3 18º Tocantins 19,8 19º Mato Grosso do Sul 18,9 20º Goiás 17,3 21º Paraná 17,0 22º Piauí 16,7 23º Minas Gerais 16,3 24º Distrito Federal 12,4 25º Rio Grande do Sul 11,5 26º São Paulo 10,4 27º Santa Catarina 7,7

Como interpretar o ranking

A taxa por 100 mil habitantes permite comparar territórios com populações diferentes. Apesar disso, o número não corresponde à quantidade absoluta de mortes e, isoladamente, não descreve todas as condições de segurança de um estado.

O indicador não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Portanto, uma taxa elevada de assassinatos não significa necessariamente que o estado tenha os piores resultados em todas as modalidades criminosas.

Além disso, o levantamento utiliza registros de mortalidade do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e correção estatística. Os resultados não devem ser considerados automaticamente idênticos aos números de homicídios divulgados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública.

A classificação também não permite atribuir as diferenças entre os estados a uma política pública específica sem investigações adicionais.

Perguntas frequentes

Quais estados têm as maiores taxas de assassinatos no Brasil? ＋ O Amapá ocupa o primeiro lugar, com 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem Ceará (43,7), Bahia (39,5), Alagoas (38,6) e Pernambuco (36,3), segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026.

Qual é o estado com a maior taxa de assassinatos? ＋ O Amapá tem a maior taxa do ranking, com 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Qual é a taxa nacional de mortes violentas no Brasil? ＋ O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número da série histórica iniciada em 2012. A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Qual estado tem a menor taxa de assassinatos? ＋ Santa Catarina apresenta a menor taxa entre os estados brasileiros, com 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Como é calculado o ranking dos estados? ＋ O levantamento da MySide considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, com dados populacionais do IBGE e registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Quanto maior a taxa, pior a posição no ranking de segurança.