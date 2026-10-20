Quais são os estados mais perigosos do Brasil? Veja ranking

Amapá: estado nortista é o mais perigoso do país, de acordo com a taxa de homicídio por 100 mil habitantes (Leandro Fonseca /Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h55.
Amapá, Ceará e Bahia lideram o ranking dos estados com as maiores taxas de assassinatos do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. O Amapá registra 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes, seguido pelo Ceará (43,7) e pela Bahia (39,5). Alagoas e Pernambuco completam as cinco primeiras posições. Apesar dos índices elevados nesses estados, o Brasil registrou queda de 8,2% nas mortes violentas intencionais em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Amapá, Ceará e Bahia apresentam as maiores taxas de assassinatos entre os estados brasileiros, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.
O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.
O resultado deve ser observado em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.
A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador do anuário da MySide, porém, utiliza critérios próprios e não deve ser confundido diretamente com a taxa de mortes violentas intencionais.
A tabela considera os 27 estados e o Distrito Federal, classificados da maior para a menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto maior o indicador, mais alta a posição neste recorte.
O Amapá ocupa o primeiro lugar, com taxa de 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes. O Ceará aparece em segundo, com 43,7, seguido pela Bahia, com 39,5.
Alagoas, com 38,6, e Pernambuco, com 36,3, completam as cinco primeiras posições. Na outra ponta, Santa Catarina apresenta a menor taxa do país, com 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes.
|Posição
|Estado
|Assassinatos por 100 mil habitantes
|1º
|Amapá
|44,7
|2º
|Ceará
|43,7
|3º
|Bahia
|39,5
|4º
|Alagoas
|38,6
|5º
|Pernambuco
|36,3
|6º
|Roraima
|35,2
|7º
|Maranhão
|30,8
|8º
|Rondônia
|30,8
|9º
|Rio Grande do Norte
|29,1
|10º
|Pará
|27,8
|11º
|Rio de Janeiro
|26,5
|12º
|Espírito Santo
|25,2
|13º
|Paraíba
|24,6
|14º
|Mato Grosso
|23,6
|15º
|Sergipe
|22,7
|16º
|Amazonas
|21,5
|17º
|Acre
|21,3
|18º
|Tocantins
|19,8
|19º
|Mato Grosso do Sul
|18,9
|20º
|Goiás
|17,3
|21º
|Paraná
|17,0
|22º
|Piauí
|16,7
|23º
|Minas Gerais
|16,3
|24º
|Distrito Federal
|12,4
|25º
|Rio Grande do Sul
|11,5
|26º
|São Paulo
|10,4
|27º
|Santa Catarina
|7,7
A taxa por 100 mil habitantes permite comparar territórios com populações diferentes. Apesar disso, o número não corresponde à quantidade absoluta de mortes e, isoladamente, não descreve todas as condições de segurança de um estado.
O indicador não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Portanto, uma taxa elevada de assassinatos não significa necessariamente que o estado tenha os piores resultados em todas as modalidades criminosas.
Além disso, o levantamento utiliza registros de mortalidade do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e correção estatística. Os resultados não devem ser considerados automaticamente idênticos aos números de homicídios divulgados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública.
A classificação também não permite atribuir as diferenças entre os estados a uma política pública específica sem investigações adicionais.
O Amapá ocupa o primeiro lugar, com 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem Ceará (43,7), Bahia (39,5), Alagoas (38,6) e Pernambuco (36,3), segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026.
O Amapá tem a maior taxa do ranking, com 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.
O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número da série histórica iniciada em 2012. A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Santa Catarina apresenta a menor taxa entre os estados brasileiros, com 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.
O levantamento da MySide considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, com dados populacionais do IBGE e registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Quanto maior a taxa, pior a posição no ranking de segurança.
Não. O indicador mede a violência letal e não inclui crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Por isso, uma taxa elevada de assassinatos não significa necessariamente que o estado tenha os piores índices em todas as modalidades criminosas.