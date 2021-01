Diretor responsável pelo Enem morre de covid-19, dias antes da prova

O diretor de Avaliação da Educação Básica, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Carlos Roberto Pinto de Souza morreu nesta segunda-feira, aos 59 anos, em Curitiba, segundo informações do jornal O Globo. Souza, que havia assumido o cargo em agosto de 2019, é o quarto responsável pelo exame no governo Bolsonaro.

Segundo fontes procuradas pelo O Globo, Soza morreu vítima de covid-19. Questionado pela reportagem, o Inep afirmou que o motivo do falecimento não será comentado “em respeito à família do diretor”.

A prova, que está marcada para o próximo domingo (17), vem sofrendo uma forte pressão pelo adiamento do exame, após órgãos públicos e entidades apontarem o risco de candidatos e funcionários contraírem a covid-19 devido à reunião de pessoas em locais fechados. Na sexta-feira (8), a Defensoria Pública da União (DPU) recorreu à Justiça Federal para tentar adiar a realização do exame.