Dino veta proposta para retomar emendas parlamentares suspensas

Projeto aguardava sanção do presidente Lula, mas perde valor com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal

Flavio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, durante sessão da Corte (Gustavo Moreno/STF)

SBT News
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15h17.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu, neste domingo (21), os efeitos de uma proposta para retomar emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023.

A matéria havia sido aprovada pelo Congresso na última quinta-feira (17) e aguardava sanção ou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão de Dino, porém, impede que o texto entre em vigor.

A medida viabilizaria o pagamento dessas emendas e tinha sido incluído em um projeto de corte de benefícios fiscais como um "jabuti" - ou seja, um dispositivo que não tem relação com o escopo da proposta, para que fosse aprovado mais facilmente

Entenda as emendas

As emendas parlamentares são recursos previstos no Orçamento a serem destinados a diferentes finalidades conforme indicações de deputados e senadores.

O ministro Flávio Dino, desde que assumiu vaga no STF, em 2024, é responsável pela relatoria de ações que buscam garantir maior transparência na execução dessas verbas.

