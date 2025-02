Dilma Rousseff é internada em Xangai após mal-estar

A ex-presidente Dilma Rousseff, 77, foi internada em um hospital de Xangai, na China, após apresentar pressão alta, vômito e tontura na sexta-feira, 21. Desde abril de 2023, Dilma comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O hospital Shanghai East International Medical Center confirmou a internação da ex-presidente, segundo a Folha de S. Paulo.

Brasil negociou permanência de Dilma no banco dos Brics

O mandato do Brasil na presidência do banco dos Brics, que opera em sistema de rotação entre os países-membros, terminaria em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro articulou uma prorrogação de cinco anos para Dilma à frente da instituição. O acordo foi fechado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no fim de 2023.

A partir de julho, Dilma passará a se reportar a Putin, já que a presidência rotativa do conselho de governadores do banco ficará com a Rússia.

Devido ao mal-estar, Dilma cancelou sua participação em uma reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos Brics, que ocorre nesta semana em Cape Town, na África do Sul.