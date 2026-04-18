Diesel mais barato? 26 estados devem aderir à proposta do governo, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que 26 estados brasileiros já sinalizaram adesão à proposta de subvenção conjunta de R$ 1,20 para o diesel importado, medida que integra a estratégia do Governo Federal para reduzir custos do combustível e mitigar impactos econômicos.

A proposta do governo prevê uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel. Destes, R$ 0,60 serão custeados pelo governo federal e R$ 0,60 pelos governos estaduais.

Segundo Alckmin, as unidades federativas deverão formalizar a participação no programa dentro do prazo estipulado pelo governo. A iniciativa busca ampliar o acesso ao diesel importado com apoio financeiro, o que favorece setores dependentes do transporte rodoviário e contribui para o controle de preços.

“26 Estados já disseram que vão aderir. Vamos esperar até o dia 22 [de abril]. Vamos torcer para ter unanimidade, todos os Estados. E não é obrigatório [a adesão]”, disse Alckmin a jornalistas, após visitar concessionárias em Valparaíso (GO). Não há confirmação sobre o estado que ainda carece de validação.

Subvenção ao diesel importado: impacto nos estados e na economia

A proposta de subvenção ao diesel importado tem como objetivo reduzir a pressão sobre os preços dos combustíveis, especialmente em um cenário de volatilidade no mercado internacional de petróleo devido à guerra no Irã e ao fechamento do Estreito de Ormuz. A adesão dos estados é considerada essencial para a efetividade da medida, já que envolve coordenação entre governos estaduais e federal.

A expectativa é que o programa tenha reflexos diretos em áreas como logística, transporte de cargas e custos operacionais, com potencial impacto na inflação e no preço final de produtos ao consumidor.

Com a confirmação de que 26 estados devem participar, o governo avança na implementação da política voltada ao setor de combustíveis. A formalização da adesão será determinante para a execução do programa e para a definição dos próximos passos da medida.