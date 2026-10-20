Esporte

Semifinal brasileira: Medina vence de virada e encara Ítalo Ferreira na WSL em Portugal

Duelo entre campeões mundiais garante um brasileiro na decisão da décima etapa do Circuito Mundial de Surfe

WSL Portugal: Brasileiros avançam em Portugal e mantêm o país na disputa pelo título da etapa portuguesa (Ben Thouard-Pool/Getty Images)

WSL Portugal: Brasileiros avançam em Portugal e mantêm o país na disputa pelo título da etapa portuguesa (Ben Thouard-Pool/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11h38.

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Gabriel Medina e Ítalo Ferreira vão disputar uma vaga na final da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL). Nesta terça-feira, 20, os dois brasileiros venceram suas baterias nas quartas de final e garantiram um confronto nacional na próxima fase da décima etapa do Circuito Mundial de Surfe.

O tricampeão mundial Medina avançou após vencer o australiano Morgan Cibilic por 10,60 a 10,00, em uma bateria decidida nos minutos finais. Ítalo, campeão mundial em 2019, teve uma classificação mais tranquila diante do português Guilherme Ribeiro, a quem derrotou por 12,83 a 6,84.

Com o duelo entre os brasileiros, o país já assegurou um representante na final masculina da competição.

Medina consegue virada nos minutos finais

A bateria de Gabriel Medina contra Morgan Cibilic foi marcada pelas condições instáveis do mar de Peniche. O brasileiro começou na frente, mas o australiano encontrou boas ondas e assumiu a liderança durante a disputa.

A classificação foi definida nos minutos finais. Com a prioridade para escolher a onda, Medina encontrou uma esquerda, completou um tubo e finalizou com uma manobra na junção. A execução recebeu nota 5,60, suficiente para garantir a vitória por 10,60 a 10,00.

O resultado mantém o tricampeão mundial na disputa pelo título da etapa portuguesa. Após a bateria, Medina destacou a dificuldade para encontrar ondas de qualidade e comemorou a classificação.

Ítalo Ferreira vence com autoridade

Ítalo Ferreira teve uma atuação mais confortável nas quartas de final. O potiguar enfrentou o português Guilherme Ribeiro, convidado da etapa, e construiu a vitória com uma combinação de tubos e aéreos.

O brasileiro somou 12,83 pontos, com destaque para uma nota 7,33. Ribeiro terminou com 6,84, resultado que confirmou a classificação de Ítalo para a semifinal.

Yago Dora também avança à semifinal

Yago Dora também garantiu vaga na fase decisiva da competição ao vencer sua bateria nas quartas de final. Atual campeão mundial, o brasileiro enfrentou o australiano Ethan Ewing e venceu com um somatório de 15,84 pontos, formado pelas notas 8,67 e 7,17.

Ewing teve dificuldades para encontrar ondas de qualidade e registrou 1,57 como sua melhor nota. Com a vitória, Dora também garantiu presença entre os quatro melhores surfistas da etapa.

Brasil vive reta final positiva na WSL

A etapa de Peniche corresponde à décima parada do calendário da World Surf League e representa uma das últimas oportunidades para os atletas somarem pontos na temporada.

Depois de Portugal, o circuito segue para as Filipinas e termina em Pipeline, no Havaí. A presença de três brasileiros nas semifinais fortalece o protagonismo do país no circuito mundial e aumenta as perspectivas de título para o surfe brasileiro nesta temporada.

Quatro surfistas do Brasil aparecem entre os cinco primeiros colocados do ranking: Yago Dora, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo e Gabriel Medina.

Quando serão as semifinais da WSL em Portugal?

As semifinais da décima etapa do Circuito Mundial de Surfe serão disputadas nesta quarta-feira, 21 de outubro, em Peniche, Portugal. A organização ainda não confirmou os horários das baterias.

Gabriel Medina e Ítalo Ferreira se enfrentarão na primeira semifinal, enquanto Yago Dora aguarda a definição de seu adversário na outra disputa.

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