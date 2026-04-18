Forças dos EUA devem abordar navios ligados ao Irã em operação iminente, diz WSJ

Os Estados Unidos estão se preparando para abordar petroleiros e apreender embarcações comerciais ligadas ao Irã em águas internacionais nos próximos dias, segundo informou o Wall Street Journal, com base em autoridades americanas.

De acordo com a publicação, a operação pode ter alcance global e deve atingir navios que estariam auxiliando o Irã, caso as negociações entre Washington e Teerã não avancem para um acordo.

A intensificação da pressão econômica por parte dos Estados Unidos tem como objetivo forçar o Irã a reabrir o Estreito de Ormuz e fazer concessões em seu programa nuclear, tema central das negociações entre os dois países.

Na sexta-feira, 17, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o estreito está “completamente aberto” para embarcações comerciais. No entanto, no sábado, 18, um comunicado conjunto do comando da Guarda Revolucionária do Irã indicou que a região voltou ao “estado anterior”, sob controle das forças armadas iranianas, citando o bloqueio naval imposto pelos EUA a portos do país.