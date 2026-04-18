Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Forças dos EUA devem abordar navios ligados ao Irã em operação iminente, diz WSJ

Estratégia militar reforça cerco a aliados do Irã em rotas marítimas

Possível abordagem de navios reforça pressão dos EUA em meio à crise na região. (Stock/Getty Images)

Possível abordagem de navios reforça pressão dos EUA em meio à crise na região. (Stock/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16h36.

Os Estados Unidos estão se preparando para abordar petroleiros e apreender embarcações comerciais ligadas ao Irã em águas internacionais nos próximos dias, segundo informou o Wall Street Journal, com base em autoridades americanas.

De acordo com a publicação, a operação pode ter alcance global e deve atingir navios que estariam auxiliando o Irã, caso as negociações entre Washington e Teerã não avancem para um acordo.

A intensificação da pressão econômica por parte dos Estados Unidos tem como objetivo forçar o Irã a reabrir o Estreito de Ormuz e fazer concessões em seu programa nuclear, tema central das negociações entre os dois países.

Na sexta-feira, 17, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o estreito está “completamente aberto” para embarcações comerciais. No entanto, no sábado, 18, um comunicado conjunto do comando da Guarda Revolucionária do Irã indicou que a região voltou ao “estado anterior”, sob controle das forças armadas iranianas, citando o bloqueio naval imposto pelos EUA a portos do país.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstreito de Ormuz

Mais de Mundo

Irã analisa proposta dos EUA por acordo de paz e mantém controle de Ormuz

Ataque em supermercado deixa cinco mortos em Kiev, diz Zelensky

Navios petroleiros da Índia são atacados no Estreito de Ormuz

Trump acusa Irã de 'chantagem' em meio à escalada em Ormuz

Mais na Exame

Pop

Relembre as brigas mais marcantes do BBB 26

Política

'O mundo não comporta mais guerra', afirma Lula em discurso

Minhas Finanças

Cashback do IR: veja como será a restituição automática

Brasil

Diesel mais barato? 26 estados devem aderir à proposta do governo, diz Alckmin