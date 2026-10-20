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Bitcoin sobe com maior fluxo para ETF da BlackRock desde 2025

Criptomoedas "ignoram" o dia de tensões geopolíticas e registram ganhos por conta da demanda do investidor institucional

Representação do bitcoin (crédito: Jievani Weerasinghe/Unsplash)

Representação do bitcoin (crédito: Jievani Weerasinghe/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11h28.

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O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 20, e deixa de lado as crescentes preocupações geopolíticas em meio à forte entrada de recursos via fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) da criptomoeda.

Na véspera, o ETF de bitcoin da BlackRock teve seu maior fluxo positivo desde 7 de outubro do ano passado, indicando uma demanda crescente por BTC entre os investidores tradicionais e institucionais.

Enquanto isso, do lado macro, a guerra do Irã agora não é mais o único componente de desestabilização no Oriente Médio. Os ataques de rebeldes houthis do Iêmen a instalações estratégicas da Arábia Saudita levaram o petróleo a seu maior nível desde maio, com o barril do Brent chegando a bater US$ 111. Esse aumento no preço da commodity deve ter impactos na inflação do mundo todo.

Às 11h21 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.822.

Em relatório, a empresa suíça Crypto Finance afirma que o apetite por risco piorou e a tensão geopolítica não é o único motivo. O mercado também se preocupa com os investimentos das empresas em infraestrutura de inteligência artificial.

Análise técnica do bitcoin

Nesse ambiente de aversão a risco, o bitcoin não consegue sair da consolidação em torno dos US$ 82 mil apesar das altas ocasionais, como a de hoje.

Gráfico do bitcoin em 20 de outubro de 2026

Gráfico do bitcoin em 20 de outubro de 2026

"O bitcoin negocia abaixo da média móvel exponencial de 20 dias, perto de US$ 82,5 mil, e acima da de 50 dias, em torno de US$ 80,6 mil. O suporte imediato fica entre US$ 80 mil e US$ 81,3 mil, e um rompimento sustentado dessa faixa pode abrir caminho para US$ 78,8 mil", afirma a equipe de análise da Crypto Finance.

De acordo com os analistas, a primeira resistência em um eventual movimento de alta está em US$ 82,5 mil, seguida pela região entre US$ 83,3 mil e US$ 84,4 mil.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 526,7 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 665,2 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 103,3 milhões. Este foi o quarto pregão consecutivo de saída de capital nos fundos da segunda maior moeda digital do mundo.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 50 para os 48 pontos de ontem para hoje. Mesmo assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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