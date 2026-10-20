Bitcoin sobe com maior fluxo para ETF da BlackRock desde 2025

O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 20, e deixa de lado as crescentes preocupações geopolíticas em meio à forte entrada de recursos via fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) da criptomoeda.

Na véspera, o ETF de bitcoin da BlackRock teve seu maior fluxo positivo desde 7 de outubro do ano passado, indicando uma demanda crescente por BTC entre os investidores tradicionais e institucionais.

Enquanto isso, do lado macro, a guerra do Irã agora não é mais o único componente de desestabilização no Oriente Médio. Os ataques de rebeldes houthis do Iêmen a instalações estratégicas da Arábia Saudita levaram o petróleo a seu maior nível desde maio, com o barril do Brent chegando a bater US$ 111. Esse aumento no preço da commodity deve ter impactos na inflação do mundo todo.

Às 11h21 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.822.

Em relatório, a empresa suíça Crypto Finance afirma que o apetite por risco piorou e a tensão geopolítica não é o único motivo. O mercado também se preocupa com os investimentos das empresas em infraestrutura de inteligência artificial.

Análise técnica do bitcoin

Nesse ambiente de aversão a risco, o bitcoin não consegue sair da consolidação em torno dos US$ 82 mil apesar das altas ocasionais, como a de hoje.

Gráfico do bitcoin em 20 de outubro de 2026

"O bitcoin negocia abaixo da média móvel exponencial de 20 dias, perto de US$ 82,5 mil, e acima da de 50 dias, em torno de US$ 80,6 mil. O suporte imediato fica entre US$ 80 mil e US$ 81,3 mil, e um rompimento sustentado dessa faixa pode abrir caminho para US$ 78,8 mil", afirma a equipe de análise da Crypto Finance.

De acordo com os analistas, a primeira resistência em um eventual movimento de alta está em US$ 82,5 mil, seguida pela região entre US$ 83,3 mil e US$ 84,4 mil.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 526,7 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 665,2 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 103,3 milhões. Este foi o quarto pregão consecutivo de saída de capital nos fundos da segunda maior moeda digital do mundo.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 50 para os 48 pontos de ontem para hoje. Mesmo assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok