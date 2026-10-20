RESUMO ＋ A governadora Celina Leão (PP) aparece com 53% das intenções de voto no segundo turno do Distrito Federal, contra 37% de Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Nos votos válidos, Celina registra 59%, ante 41% do adversário. O levantamento também mostra que 93% dos eleitores afirmam já ter definido o voto. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas entre 15 e 19 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A poucos dias da votação, a governadora Celina Leão (PP) lidera isolada o segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, a candidata registra 53% das intenções de voto. Seu adversário, Leandro Grass (PT), tem 37% da preferência do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 8%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Quando o cálculo da pesquisa considera apenas os votos válidos, formato que exclui brancos e nulos, utilizado pela Justiça Eleitoral no resultado oficial, Celina alcança 59%. Na mesma métrica, Grass fica com 41%.

Quando os nomes dos políticos não são previamente apresentados aos eleitores, Celina lidera com 50%, seguida por Grass, que é lembrado por 36%. Brancos e nulos representam 10% nesta simulação estatística, e 4% não responderam.

Rejeição e consolidação do voto

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 23% rejeitam Celina Leão e 22% rejeitam Leandro Grass. Outros 23% afirmam rejeitar ambos os nomes da disputa, enquanto 32% dizem não rejeitar nenhum.

A sondagem evidencia um alto nível de cristalização do eleitorado, com 93% afirmando ter o voto definido. Entre os atuais eleitores da governadora, 90% garantem que não mudariam a escolha de forma alguma. Do outro lado, 88% dos eleitores petistas apresentam a mesma convicção sobre o seu voto.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário padronizado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo DF-01691/2026.