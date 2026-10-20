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Real Time Big Data: Celina tem 53% e Grass, 37%, no 2º turno no Distrito Federal

93% dos eleitores têm o voto definido. Entre os eleitores da governadora, 90% não mudariam a escolha de forma alguma. Do lado petista, 88% dos eleitores estão convictos sobre o voto

Distrito Federal: Celina lidera em todos os cenários (Reprodução)

Distrito Federal: Celina lidera em todos os cenários (Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09h35.

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RESUMO ＋

A governadora Celina Leão (PP) aparece com 53% das intenções de voto no segundo turno do Distrito Federal, contra 37% de Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Nos votos válidos, Celina registra 59%, ante 41% do adversário. O levantamento também mostra que 93% dos eleitores afirmam já ter definido o voto. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas entre 15 e 19 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A poucos dias da votação, a governadora Celina Leão (PP) lidera isolada o segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, a candidata registra 53% das intenções de voto. Seu adversário, Leandro Grass (PT), tem 37% da preferência do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 8%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Quando o cálculo da pesquisa considera apenas os votos válidos, formato que exclui brancos e nulos, utilizado pela Justiça Eleitoral no resultado oficial, Celina alcança 59%. Na mesma métrica, Grass fica com 41%.

Quando os nomes dos políticos não são previamente apresentados aos eleitores, Celina lidera com 50%, seguida por Grass, que é lembrado por 36%. Brancos e nulos representam 10% nesta simulação estatística, e 4% não responderam.

Rejeição e consolidação do voto

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 23% rejeitam Celina Leão e 22% rejeitam Leandro Grass. Outros 23% afirmam rejeitar ambos os nomes da disputa, enquanto 32% dizem não rejeitar nenhum.

A sondagem evidencia um alto nível de cristalização do eleitorado, com 93% afirmando ter o voto definido. Entre os atuais eleitores da governadora, 90% garantem que não mudariam a escolha de forma alguma. Do outro lado, 88% dos eleitores petistas apresentam a mesma convicção sobre o seu voto.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário padronizado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo DF-01691/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa para governador do Distrito Federal? ＋

Celina Leão (PP) lidera a pesquisa Real Time Big Data com 53% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Leandro Grass (PT). A diferença entre os candidatos é de 16 pontos percentuais.

Qual é o resultado da pesquisa considerando apenas os votos válidos? ＋

Celina Leão registra 59% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass aparece com 41%. Nesse cálculo, são excluídos os votos brancos e nulos, conforme o critério utilizado pela Justiça Eleitoral na apuração oficial.

Qual é o resultado da pesquisa espontânea no Distrito Federal? ＋

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem previamente os nomes dos candidatos, Celina Leão aparece com 50% das intenções de voto, contra 36% de Leandro Grass. Brancos e nulos somam 10%, e 4% não souberam ou não responderam.

Qual é a rejeição de Celina Leão e Leandro Grass? ＋

Segundo a Real Time Big Data, 23% dos entrevistados rejeitam Celina Leão e 22% rejeitam Leandro Grass. Outros 23% afirmam rejeitar os dois candidatos, enquanto 32% dizem não rejeitar nenhum deles.

Quantos eleitores já decidiram o voto no segundo turno do DF? ＋

A pesquisa aponta que 93% dos entrevistados afirmam ter o voto definido. Entre os eleitores de Celina Leão, 90% dizem que não mudariam sua escolha de forma alguma. Entre os apoiadores de Leandro Grass, esse percentual é de 88%.

Qual é a margem de erro da pesquisa Real Time Big Data? ＋

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de questionário padronizado.

Qual é o registro da pesquisa eleitoral no TSE? ＋

A pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno para o governo do Distrito Federal está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-01691/2026.

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