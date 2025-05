São Paulo: o que esperar do tempo no fim de semana — chuva e frio à vista

Durante a madrugada e manhã de sábado, o céu ficará parcialmente nublado, com temperatura mínima em torno de 18°C. À tarde, há previsão de chuva moderada, com temperatura máxima chegando a 29°C. A noite será de tempo instável, com possibilidade de chuva fraca a moderada e rajadas de vento de até 39 km/h, especialmente na Grande São Paulo e litoral paulista.

Previsão para domingo

O domingo terá temperaturas em queda, com mínima de cerca de 13°C e máxima na casa dos 20°C. O céu ficará nublado durante o dia, com períodos de sol entre muitas nuvens. À noite, o tempo permanece com muitas nuvens e chance de chuva, podendo ocorrer tempestades e até granizo em algumas áreas do estado. A previsão indica um domingo frio no leste do estado, incluindo a Grande São Paulo.

Detalhes adicionais sobre a previsão do tempo

A frente fria que avança pelo Sudeste do país deve provocar essa mudança no tempo, trazendo chuva e queda nas temperaturas para São Paulo e regiões próximas. A umidade do ar e a temperatura indicam condições propícias para resfriados e gripes, principalmente durante a noite e madrugada.

O vento predominante será do Sul e Sudeste, com rajadas moderadas a fortes ao longo do fim de semana.