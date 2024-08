Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltam a debater o futuro da cidade nesta quinta-feira, 8. O encontro será promovido pela Band, a partir das 22h, nas plataformas digitais, e das 22h15 na TV aberta. São esperadas as presenças dos candidatos Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB).

Nesta terça-feira, 6, as quatro candidaturas participaram de um debate realizado pelo grupo RBS, que teve como tema central a reconstrução da capital gaúcha e as responsabilidade sobre os danos ocorridos durante a enchente, no final de abril. Medidas de proteção contra alagamentos foram discutidas ao longo de todos os quatro blocos do encontro. O atual prefeito também foi alvo de críticas das candidatas Rosário e Juliana. Enquanto a petista foi mirada por Melo e Camozzato.

Além do grupo RBS e e da Band, a TV Globo também confirmou um debate o dia 3 outubro, três dias antes da votação, em 6 de outubro. Caso as eleições municipais em Porto Alegre tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer nos dias 14 de outubro, na Band, e 25 de outubro, na TV Globo.

Eleições em Porto Alegre

Segundo pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada com exclusividade pela EXAME, em julho, a deputada federal Maria do Rosário está empatada tecnicamente na disputa pela prefeitura de Porto Alegre, com 29,2% das intenções de voto, contra o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), que registrou 28%. A terceira posição, Juliana Brizola (PDT) aparece com 10%, seguida por Any Ortiz (Cidadania), que aparece com 5,8%, e Dr. Thiago (União Brasil), com 5,1%. Os candidatos Luciano Zucco (PL) te Felipe Camozzato (Novo) têm 3,1% e 2,9% das intenções de voto, respectivamente. O levantamento mostrou ainda um considerável número de eleitores indecisos ou que preferem votar nulo ou em branco, representando 7,8% e 7,9%, cada.

Confira a lista de debates com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h15

2º turno: 14 de outubro

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira