Nove pré-candidatos à prefeitura de Curitiba, no Paraná, confirmaram a presença no primeiro debate das eleições de 2024. O embate será promovido pela Band nesta quinta-feira, 8, a partir das 22h30, com transmissão na TV aberta e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Irão participar as pré-candidaturas de Eduardo Pimentel (PSD), Luciano Ducci (PSB), Ney Leprevost (União Brasil), Roberto Requião (Mobiliza), Maria Victoria (PP), Cristina Graeml (PMB), Luizão Goulart (Solidariedade), Andrea Caldas (PSOL) e Samuel de Matttos (PSTU).

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, haverá uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em que cada político poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for acionado. No terceiro e último bloco, os pré-candidatos também farão as considerações finais.

Até o momento, foram confirmados outros dois debates em Curitiba no primeiro turno, marcados para até 3 de outubro. A RICTV e a Jovem Pan realizarão um novo debate com os pré-candidatos a prefeito em 28 de setembro. Seguindo a tradição, a TV Globo fará o último encontro três dias antes da votação, em 6 de outubro.

Caso as eleições municipais na capital paranaense tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 14 e 25 de outubro.

Eleições em Curitiba

Segundo estudo do instituto Paraná Pesquisa, divulgado em julho, o atual vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel lidera de forma isolada a disputa pelo Executivo municipal, com 24,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecem empatados tecnicamente os pré-candidatos Luciano Ducci e Ney Leprevost. O primeiro registra 14,9% dos votos e o segundo, 13,6%.

O mesmo acontece com o ex-senador Roberto Requião e o deputado federal e ex-governador do Paraná, Beto Richa, que pontuaram com 12,4% e 10,1% das intenções, respectivamente. Nesta segunda, 5, Richa anunciou à imprensa que não irá mais concorrer ao cargo de prefeito.

A pré-candidatura de Maria Victoria somou 4,4%, enquanto Cristina Graeml alcançou 3% e Luizão Goulart 1,8%. Andreas Caldas e Samuel de Mattos registraram menos de 1% dos votos.

Confira a lista de debates com os pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro, segunda-feira

RICTV/Jovem Pan

1º turno: 28 de setembro, sábado, às 21h

2º turno: 19 de outubro, sábado, às 21h

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira