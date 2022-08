Debate presidencial: Bolsonaro confirma participação

O presidente Jair Bolsonaro comparecerá ao debate de presidenciáveis da TV Bandeirantes em parceria com TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo, que ocorrerá neste domingo, 28, às 21h. A informação foi confirmada à EXAME pelo assessor de comunicação de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.

Após idas e vindas, o atual presidente da República decidiu se juntar aos outros candidatos e participar do debate.

Mais cedo, o candidato do PT e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou no Twitter que iria ao programa.

O evento será transmitido pela televisão, nos sites dos portais participantes e YouTube, no canal da TV Bandeirantes e de outros parceiros, a partir das 21h.

O debate conta com a parceria do Google Trends, que apresentará dados em tempo real sobre as buscas e a repercussão digital do evento e dos temas debatidos pelos candidatos.

Veja as datas de todos os debates para presidente no 1º turno

Após cancelamentos, estão previstos até o momento cinco principais debates para presidente no primeiro turno: