De olho no 2º turno, Lula desembarca em SP para campanha com Boulos e comícios em Mauá e Diadema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai encerrar neste fim de semana um giro por cidades onde o PT disputa o segundo turno ou apoia um dos candidatos. Lula terá agendas em Mauá, Diadema, nesta sexta-feira, e em São Paulo, ao lado do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), no sábado.

Após participar do lançamento do programa Acredita, o presidente participará de um comício em Diadema em apoio ao atual prefeito Filippe Júnior (PT), que disputa o segundo turno contra Taka Yamauchi (MDB). O petista terminou o primeiro turno em segundo lugar e aposta em uma agenda com Lula para superar Yamauchi.

Em Mauá, Lula também fará um comício com o atual prefeito Marcelo Oliveira (PT), que disputa a prefeitura da cidade com Atila Jacomussi (União). No primeiro turno, o candidato do PT terminou à frente, mas enfrenta uma disputa acirrada com Jacomussi.

Já na capital, onde o PT e Lula apoiam Guilherme Boulos (PSOL), a agenda será no sábado, com duas caminhadas: uma no Grajaú e outra na cidade São Mateus.

Essa será a segunda agenda entre Lula e Boulos. Na sexta-feira, o deputado viajou a Brasília para encontros com o presidente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e para gravar vídeos para o programa de TV e redes sociais do candidato.

O entorno do psolista vê que a participação de Lula é fundamental para uma possível arrancada nesta reta final. Segundo agregador EXAME/IDEIA, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 53% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35%.

Giro pelo Norte e Nordeste

Lula iniciou seu giro por eventos com aliados e candidatos do PT em Fortaleza, na última sexta-feira, 11, onde participou de um comício com Evandro Leitão (PT), que enfrenta André Fernandes (PL). A capital cearense terá um embate entre o partido de Lula e o de Jair Bolsonaro, com os dois candidatos valorizando seus padrinhos políticos para atrair votos.

Em Belém, Lula participou de um evento no fim de semana com Igor Normando (MDB), que concorre com o Delegado Éder Mauro (PL), apoiado por Bolsonaro. Apesar de Igor ser de um partido do centrão, ele é apadrinhado pelo governador Hélder Barbalho, aliado de Lula.

A capital paraense vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), por isso, a eleição é considerada importante para Lula, que não quer um candidato que negue as mudanças climáticas durante um dos eventos mais importantes para o governo.

Nesta semana, Lula foi a Natal, onde Natália Bonavides (PT) disputa o segundo turno com Paulinho Freire (União Brasil). Em um comício na quarta-feira, 16, o presidente disse que eleger Natália é "quase uma questão de rendição, é conquistar o direito de andar de cabeça erguida nessa cidade".

Na quinta-feira, em campanha em Camaçari, ao lado do ex-prefeito Luiz Caetano (PT), que disputa o segundo turno com Flávio (União), Lula afirmou que "ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo".

Participação no segundo turno

O giro de Lula reflete sua própria avaliação sobre sua participação mais "acanhada" no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Em entrevista, o petista justificou sua postura como uma forma de evitar desgastes com sua base no Congresso Nacional e prometeu maior envolvimento no segundo turno.

Após o fim do primeiro turno, segundo apurou a EXAME, a decisão de Lula de não participar ativamente das campanhas municipais de 2024 gerou um mal-estar entre candidatos, presidentes de partidos aliados — e até entre os petistas.

O PT e os partidos de esquerda ficaram atrás das legendas de direita e centro nas eleições municipais. O partido de Lula foi apenas o nono com mais prefeitos eleitos. Um bom desempenho no segundo turno pode atenuar o tom de desânimo nas legendas de esquerda — o PT, por exemplo, ainda disputa em 13 cidades.

Apesar das agendas nesta semana, Lula deve desembarca para visita oficial à Rússia em 22 de outubro e voltar somente no dia 27 do mesmo mês[/grifar], data do segundo turno das eleições. O presidente vai participar da 16ª Cúpula do Brics.