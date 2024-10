O deputado federal André Fernandes (PL) tem 43% das intenções de voto e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) também aparece com 43% no segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, de acordo com pesquisa do instituto Quaest divulgado nesta sexta-feira, 18.

Os candidatos aparecem empatados a menos de nove dias para o dia da votação. Essa é a primeira pesquisa do instituto do segundo turno.

Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou em nenhum somam 10% e os que não sabem e não responderam são 4%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número CE-01540/2024.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza no segundo turno

André Fernandes (PL): 43%

Evandro Leitão (PT): 43%

Não sei: 4%

Voto branco/nulo/não vai votar: 10%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 21% afirmam que estão indecisos sobre quem irá votar no dia 27 de outubro. Fernandes aparace com 39% e Leitão, 35%.