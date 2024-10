Eleições 2024: as capitais que tiveram prefeitos eleitos no primeiro e as que vão decidir no segundo

As eleições municipais aconteceram neste domingo, 6, das 8h às 17h. Mais de 5,5 mil municípios de todo o Brasil foram às urnas para escolher novos prefeitos e vereadores.

Veja abaixo a lista de quais elegeram em primeiro turno, e quais terão a decisão apenas em 27 de outubro:

Capitais que elegeram em primeiro turno:

Rio Branco

Tião Bocalom foi reeleito na capital do Acre com 54,71% dos votos

A capital do Acre, Rio Branco, já tem 94,11% das urnas apuradas. Tião Bocalom (PL) foi reeleito com 54,71% dos votos válidos, seguido de Marcus Alexandre (MDB), com 34,76%, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Maceió

JHC foi eleito na capital do Alagoas com 83,23% dos votos válidos

O candidato JHC (PL) foi reeleito como prefeito na cidade de Maceió com 83,23% dos votos válidos. Seu oponente, Rafael Brito (MDB) recebeu 12,68%, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Macapá

DR. Furlan foi eleito na capital do Amapá com 84,58% dos votos válidos.

O candidato Dr. Furlan (MDB) foi eleito como prefeito na cidade de Macapá com 84,58% dos votos válidos. Seu oponente, Paulo 50 (PSOL) recebeu 10,15%, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Salvador

Bruno Reis foi eleito na capital da Bahia com 78.09% dos votos válidos

A capital da Bahia, Salvador, já tem 78% das urnas apuradas. Bruno Reis (União) foi reeleito com 78,09% dos votos, seguido de Kleber Rosa (PSOL), com 11,18%.

Recife

João Campos é reeleito na capital de Pernambuco com 77,46% dos votos

O candidato João Campos (PSB) foi reeleito prefeito de Recife e obteve 77,46% dos votos válidos, de acordo com o TSE. O segundo colocado, Gilson Machado (PL) recebeu 14,14% dos votos válidos.

São Luís

Eduardo Braide (PSD) foi eleito na capital do Maranhão com 69,53% dos votos

O candidato Eduardo Braide (PSD) foi eleito como prefeito na cidade de São Luís com 69,53% dos votos válidos. Seu oponente, Duarte (PSB) recebeu 22,87%, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vitória

Lorenzo Pazolini foi eleito na capital do Espírito Santo com 55,73% dos votos

A capital do Espiríto Santo, Vitória, já tem 96,43% das urnas apuradas. Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito 55,73% dos votos, seguido de João Coser (PT), com 15,65%, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Boa Vista

Arthur Henrique foi eleito na capital de Roraima com 75,24% dos votos válidos

A capital da de Roraima, Boa Vista, já tem 85,56% das urnas apuradas. Arthur Henrique (MDB) foi eleito com 75,24% dos votos, seguido de Catarina Guerra (União), com 22,77%.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (PSD) é reeleito prefeito do Rio de Janeiro

Com 93,66% das urnas contabilizadas, ele somava 60,26% dos votos. Em segundo lugar, Alexandre Ramagem (PL) tem 31,07%. Em terceiro, ficou Tarcísio Motta (PSOL), com 4,16%.

Teresina

Silvio Mendes foi eleito na capital do Piauí com 52,30% dos votos

A capital do Piauí, Teresina, já tem 99,06 % das urnas apuradas. Silvio Mendes (União) venceu em primeiro turno em uma disputa acirrada com 52,30% dos votos, seguido de Fábio Novo (PT), com 43,14%.

Florianópolis

Topázio Neto é reeleito na capital de Santa Catarina com 58,68% dos votos válidos

O atual prefeito Topázio Neto (PSD) foi reeleito com 58,68% dos votos válidos nas eleições de 2024 para o governo de Florianópolis, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 91,80% das urnas apuradas, Marquito (PSOL) ficou em segundo lugar com 22,29% dos votos válidos, seguido por Pedrão (PP) em terceiro com 6,68% dos votos.

Capitais que vão para o segundo turno:

Cuiabá

Abílio (PL) e Lúdio (PT) voltam a disputar em 27 de outubro

Os candidatos Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para o governo de Cuiabá (MT), de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99% das urnas apuradas, Abílio Brunini (PL) obteve 39,60% dos votos válidos, e Lúdio Cabral (PT) recebeu 28,32%. Em terceiro ficou Eduardo Botelho (União), com 27,77%.

Fortaleza

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) vão disputar segundo turno em Fortaleza

Os candidatos André Fernandes e Evandro Leitão vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para prefeitura de Fortaleza, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 91,60% das urnas apuradas, André Fernandes (PL) obteve 40,35% dos votos válidos, e Evandro Leitão (PT) recebeu 34,34%. Em terceiro ficou José Sarto (PDT), com 11,75%.

João Pessoa

Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) vão disputar segundo turno

Os candidatos Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para o governo de João Pessoa, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 98,95% das urnas apuradas, Cícero Lucena (PP) obteve 49,19% dos votos válidos e Marcelo Queiroga (PL) recebeu 21,78%.

Natal

Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT) vão disputar segundo turno.

Os candidatos Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Natal, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 97,16% das urnas apuradas, Paulinho Freire recebeu 41,88% dos votos válidos, e Natália Bonavides obteve 28,54%.

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) disputarão segundo turno.

Os candidatos Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graem (PMB) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Curitiba, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 95% das urnas apuradas, Eduardo Pimentel (PSD) recebeu 33,14% dos votos válidos, e Cristina (PMB) obteve 31,61%.

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) disputarão segundo turno.

Os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para o governo de Porto Alegre, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,90% dos votos computados, Melo soma 49,72% (345.075 votos). Em segundo, vem Maria do Rosário (PT), com 26,28% (182.369 votos). Juliana Brizola (PDT) vem em terceiro, com 19,69% (136.677 votos).

Campo Grande

Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) vão disputar segundo turno

As candidatas Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Campo Grande, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 98% das urnas apuradas, Adriane Lopes (PP) recebeu 31,52% dos votos válidos, e Rose Modesto (União Brasil) obteve 29,52%.

Goiânia

Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil) disputarão 2º turno

A cidade de Goiânia terá segundo turno entre Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil), de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,90% dos votos contados, Rodrigues soma 31,14% (214.053 votos) do total, seguido de perto por Sandro Mabel (União), com 27,66% (190.105 votos). Adriana Accorsi (PT), com 24,44% (167.962), ficou em terceiro.

Aracaju

Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) vão disputar segundo turno

Os candidatos Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Campo Grande, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 96% das urnas apuradas, Emília Corrêa (PL) recebeu 41,56% dos votos válidos, e Luiz Roberto (PDT) obteve 23,84%.

Belém

Igor Normando (MDB) e Eder Mauro (PL) vão disputar segundo turno

Os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para o governo de Belém, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 92% das urnas apuradas, Igor Normando obteve 44,66% dos votos válidos, e Eder Mauro recebeu 31,54%. Em terceiro ficou Edmilson Rodrigues (PSOL), atual prefeito, com 9,88%.

Manaus

David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) vão disputar eleições no dia 27 de outubro

Os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) vão disputar o segundo turno das eleições de 2024 para o governo de Manaus (AM), de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 96% das urnas apuradas, Almeida obteve 32,07% dos votos válidos, e Alberto Neto recebeu 25,01%. Em terceiro ficou Amom Mandel (Cidadania), com 19,14%.

Palmas

Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos) vão a disputar em 27 de outubro

Os candidatos Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Palmas, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 97,14% das urnas apuradas, Janad Valcari obteve 39,21% dos votos válidos, e Eduardo Siqueira Campos recebeu 32,29%. Em terceiro ficou Junior Geo (PSDB), com 28,13%.

Porto Velho

Mariana Carvalho (União) e Leo (Podemos) voltam a disputar em 27 de outubro

Os candidatos Mariana Carvalho (União) e Leo (Podemos) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para o governo de Porto Velho (RO), de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 94,24% das urnas apuradas, Mariana Carvalho obteve 44,30% dos votos válidos, e Leo recebeu 25,89%. Em terceiro ficou Célio Lopes (PDT), com 11,68%.

Belo Horizonte:

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputarão segundo turno

Os candidatos Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) vão disputar o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Belo Horizonte (MG), de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 93% das urnas apuradas, Engler obteve 34,42% dos votos válidos, e Noman recebeu 26,45%. Em terceiro ficou Mauro Tramonte (Republicanos), com 15,15%.