A corrida eleitoral para a prefeitura de Manaus tem à frente o atual prefeito e candidato à reeleição David Almeida (Avante), de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, 4. Almeida lidera com 25,3% das intenções de voto. Na segunda posição está o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), que registra 20%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, o atual prefeito e o parlamentar estão tecnicamente empatados no limite do intervalo. Cidade também aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), em terceiro na pesquisa com 17,9% das intenções de voto.

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) vem em seguida, com 14,4%, também em empate técnico com Mandel. O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) e o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) têm 6,7% e 1,7% das intenções de voto, respectivamente.

Intenções de voto em Manaus:

David Almeida (Avante): 25,3%

Roberto Cidade (União Brasil): 20,0%

Amom Mandel (Cidadania): 17,9%

Capitão Alberto Neto (PL): 14,4%

Marcelo Ramos (PT): 6,7%

Wilker Barreto (Mobiliza): 1,7%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,3%

NS/NR/Indeciso: 9,5%

Esse é o segundo levantamento da Futura Inteligência sobre a disputa pela prefeitura de Manaus. Na pesquisa anterior, divulgada no início de agosto, Almeida tinha 22,2%, um crescimento de três pontos, mas dentro da margem de erro. O candidato do Cidadania perdeu um ponto, saindo de 18,7% para 17,9%, também dentro do intervalo de erro. Já Cidade cresceu três pontos, ao sair de 17,4% para 20%.

Os estudos, porém, não podem ser comparados, uma vez que o anterior trazia o nome de Natália Demes (PSOL). Então pré-candidata, ela desistiu da disputa para apoiar o candidato do PT.

Simulações de segundo turno em Manaus

O instituto também realizou 10 simulações de segundo turno. A disputa aparece acirrada entre Almeida em um segundo turno com os adversários Cidade e Mandel. Por outro lado, o prefeito seria reeleito no embate contra Capitão Alberto Neto e Marcelo Ramos.

Cenário 1:

David Almeida: 41,9%

Amom Mandel: 39,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,8%

NS/NR/Indeciso: 5,4%

Cenário 2:

Roberto Cidade: 41,6%

David Almeida: 40,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,8%

NS/NR/Indeciso: 4,8%

Cenário 3:

David Almeida: 49,2%

Capitão Alberto Neto: 34,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,9%

NS/NR/Indeciso: 3,7%

Cenário 4:

David Almeida: 56,9%

Marcelo Ramos: 22,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,1%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Rejeição e prioridades dos eleitores

Em quinto nas pesquisas, Marcelo Ramos (PT) é o nome mais rejeitado, com 34,5% respondendo que não votariam nele. Capitão Alberto Neto (PL) é o segundo mais rejeitado, por 27,2%. O atual prefeito, líder nas pesquisas, aparece em terceiro, também rejeitado por 26,3%. Amom Mandel surge na sequência, com 24,2%. Roberto Cidade tem a menor rejeição, com 15,8%.

Os eleitores apontaram que a saúde deve ser prioridade do futuro prefeito de Manaus, com 51,1% destacando a necessidade de melhorar a gestão na área. Segurança Pública (35,4%) e educação (32,9%) também estão entre as demandas mais solicitadas.

A pesquisa foi registrada no TSE como AM-03408/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 21 e 27 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.