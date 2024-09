A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) lidera isolada a disputa pela prefeitura de Porto Velho com 55,8% das intenções de voto. É o que aponta pesquisa da Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades e divulgada nesta quarta-feira, 4. Na segunda posição está o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos), com 18,2% dos votos.

Os dois primeiros colocados são seguidos pelos candidatos Euma Tourinho (MDB), com 3,6%; Dr. Benedito Alves (Solidariedade), com 2,7%; Samuel Costa (Rede), 1,5%; Célio Lopes (PDT), 1,2%, e Ricardo Frota (NOVO) com 1%.

Intenções de voto em Porto Velho:

Mariana Carvalho (União Brasil): 55,8%

Léo Moraes (Podemos): 18,2%

Euma Tourinho (MDB): 3,6%

Dr. Benedito Alves (Solidariedade): 2,7%

Samuel Costa (Rede): 1,5%

Célio Lopes (PDT): 1,2%

Ricardo Frota (NOVO): 1,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,2%

NS/NR/Indeciso: 11,7%

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida pela prefeitura da capital rondoniense. No estudo anterior, divulgado no início de agosto, Mariana aparecia com 51,7% e Léo Moraes com 12,9%. Os resultados, porém, não podem ser comparados, uma vez que o levantamento trazia mais nomes do que o total oficialmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Simulações de segundo turno

A Futura Inteligência também fez três simulações de segundo turno. Nas duas em que foi testada, a candidata do União Brasil lidera.

Cenário 1:

Mariana Carvalho: 59,1%

Léo Moraes: 29,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,7%

NS/NR/Indeciso: 5,9%

Cenário 2:

Mariana Carvalho: 69,2%

Dr. Benedito Alves: 16,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%

NS/NR/Indeciso: 6,7%

Cenário 3:

Léo Moraes: 60,8%

Dr. Benedito Alves: 17,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,5%

NS/NR/Indeciso: 6,6%

Mariana Carvalho é apadrinhada pelo atual prefeito da capital rondoniense, Hildon Chaves (União Brasil), que foi reeleito em 2020 e não pode disputar o pleito municipal deste ano. De acordo com a pesquisa, 34,1% dos eleitores de Porto Velho deram certeza de que votarão em um candidato apoiado por Chaves. Outros 40,4% também responderam que podem votar.

A pesquisa foi registrada no TSE como RO-00281/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.