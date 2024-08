O atual prefeito e pré-candidato à reeleição David Almeida (Avante) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura de Manaus, conforme pesquisa Quaest, contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, e divulgada nesta segunda-feira, 26. Almeida tem 37% das intenções de voto, uma diferença de 20 pontos sobre o segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que registra 17%.

Na sequência está o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), terceiro colocado com 15% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato do Cidadania está tecnicamente empatado com o adversário do União Brasil e também com o Capitão Alberto Neto (PL), que tem 12%.

A pesquisa também aponta um empate técnico na quarta colocação entre Capitão Alberto Neto e Marcelo Ramos (PT), que tem 7%. Ele é seguido por Wilker Barreto (Mobiliza) com 3%. O candidato Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuou.

Intenções de voto em Manaus:

David Almeida (Avante): 37%

Amom Mandel (Cidadania): 17%

Roberto Cidade (União Brasil): 15%

Capitão Alberto Neto (PL): 12%

Marcelo Ramos (PT): 7%

Wilker Barreto (Mobiliza): 3%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%

Indecisos: 4%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 5%

Espontânea e rejeição

O instituto também pesquisou a intenção de votos espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. O atual prefeito também lidera com 16% das intenções de voto. Na segunda posição está Roberto Cidade com 8%. Amom Mandel tem 6%, Capitão Alberto Neto, 4% e Marcelo Ramos com 1%. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos não pontuaram.

Os indecisos somam, contudo, 62% e os votos brancos, nulos e que não votarão outros 3%. A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre os candidatos em que eles não votariam de jeito nenhum. O nome mais rejeitado, segundo o instituto, é o de Marcelo Ramos, com 48% das menções críticas. O candidato do PT é seguido por Wilker Barreto com 34% e Roberto Cidade com 33%.

O atual prefeito tem 36% de rejeição e Amom Mandel e Capitão Alberto Neto têm 31% cada. Gilberto Vasconcelos tem 15%. A pesquisa Quaest foi registrada no TSE AM-09882/2024 e realizou 900 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.