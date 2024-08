A corrida eleitoral para a prefeitura de Manaus tem à frente o atual prefeito e pré-candidato à reeleição David Almeida (Avante), conforme pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, obtida com exclusividade pela EXAME e divulgada nesta quarta-feira, 7. Almeida lidera com 22,2% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que registrou 18,7%.

O parlamentar aparece tecnicamente empatado pela margem de erro da pesquisa com o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), terceiro colocado com 17,4% dos votos. O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) vem em seguida, com 12%. O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) e o ex-pré-candidato Coronel Menezes (PP) também estão empatados, com 7,9% e 6,9%, respectivamente. No início deste mês, porém, o indicado do Progressistas desistiu de sua candidatura para concorrer como vice de Roberto Cidade.

Nas últimas posições estão o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), com 3,1%, e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,4%. A advogada Natália Demes (PSOL) pontuou com 1,3%, mas abdicou da disputa para apoiar a chapa petista. Os indecisos somaram 5,2% e os votos nulos e brancos 4,9%.

Intenções de votem Manaus

David Almeida (Avante) - 22,2%

Amon Mandel (Cidadania) - 18,7%

Roberto Cidade (União Brasil) - 17,4%

Capitão Alberto Neto (PL) - 12,0%

Marcelo Ramos (PT) - 7,9%

Coronel Menezes (PP) - 6,9%

Wilker Barreto (Mobiliza) - 3,1%

Natália Demes (PSOL) - 1,3%

Gilberto Vasconcelos (PSTU) - 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo - 4,9%

Indecisos - 5,2%

A Futura Inteligência testou um segundo cenário, mais próximo do definido no início de agosto, sem os nomes de Coronel Menezes e Natália Demes, mas com Marcelo Amil, que disputou as eleições internas no PSOL. Nessa projeção, a vantagem do atual prefeito de Manaus sobe para 25%, enquanto o pré-candidato do Cidadania vai a 20,4%.

Roberto Cidade marca 17,8%, Capitão Alberto Neto 14,8% e Marcelo Ramos cai para 6,6%. Wilker Barreto tem 3,5%, Marcelo Amil 0,4% e o pré-candidato do PSTU não pontua.

Segundo turno em Manaus

Na simulação de segundo turno, David Almeida venceria Amom Mandel por 44,9% a 37,9%. Contra o pré-candidato do União Brasil, o atual prefeito seria reeleito por 47% a 35,6%. Já Roberto Cidade venceria Amom Mandel com 45,9% dos votos contra 36,7%. Com uma diferença maior, Cidade também derrotaria Capitão Alberto Neto por 47,4% a 31,8%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma sua preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, David Almeida também lidera com 20,4% das menções. Em segundo está Roberto Cidade, lembrado por 12,9% e empatado tecnicamente com Amom Mandel, que tem 10,2%. O Capitão Alberto Neto aparece em quarto, com 7% dos votos, seguido por Marcelo Ramos, com 2,3%. Os demais candidatos foram citados por menos de 1% dos eleitores que participaram do estudo.

Rejeição e prioridades

Em quinto nas pesquisas, Marcelo Ramos (PT) é o nome mais rejeitado, com 31% respondendo que não votariam nele. O atual prefeito, líder nas pesquisas, também é rejeitado por 22,4%, assim como Amom Mandel, com 21,4%. O pré-candidato do PL aparece em quarto, com 19,4%.

Os eleitores apontaram que a saúde deve ser prioridade do futuro prefeito de Manaus, com 48% destacando a necessidade de melhorar a gestão na área. Segurança Pública (29,6%), educação (27%), infraestrutura (14,8%), pavimentação de ruas (12%) e saneamento básico (8,9%) também estão entre as demandas mais solicitadas.

A pesquisa foi registrada no TSE como AM-02198/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 24 e 25 de julho, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.