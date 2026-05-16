Desenrola 2.0: golpe com site falso promete limpeza do nome em cinco dias

Um novo golpe tem usado o nome do programa Desenrola 2.0 para atrair consumidores endividados com a promessa de limpar o nome em até cinco dias. Criminosos criaram sites falsos que imitam as plataformas oficiais de renegociação de dívidas do programa e oferecem supostos acordos para capturar os dados das vítimas, como CPF e números de cartões.

As páginas fraudulentas utilizam identidade visual semelhante à de canais oficiais e exibem mensagens que prometem regularização rápida da situação financeira do usuário. Os golpistas também usam nomes de instituições conhecidas para transmitir credibilidade.

Segundo especialistas, os criminosos costumam direcionar vítimas por meio de anúncios patrocinados em redes sociais e mecanismos de busca. Após o acesso ao site falso, o consumidor é induzido a informar dados pessoais e realizar pagamentos de taxas para concluir a suposta negociação.

Depois da transferência do dinheiro, porém, o acordo não é efetivado e o nome da vítima continua negativado. Além da perda financeira, os consumidores também ficam expostos ao risco de vazamento de dados pessoais.

Como se proteger

Diferentemente do primeiro Desenrola, de 2023, no novo programa as negociações são feitas diretamente entre o inadimplente e o banco onde ele contratou o crédito. Não há intermediação de qualquer plataforma do governo.

Segundo o Ministério da Fazenda, a orientação é para que as pessoas procurem diretamente as instituições financeiras com as quais estão endividadas, e evitem responder telefonemas ou mensagens.

Os usuários devem sempre verificar o endereço oficial das plataformas antes de informar documentos ou efetuar pagamentos. Especialistas também recomendam desconfiar de promessas de solução imediata para dívidas e checar se o site possui canais oficiais de atendimento e certificações de segurança.