Datafolha: em SP, Lula e Flávio empatam no 1º turno com 35%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem empatados na liderança da disputa presidencial no estado de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 8.

No cenário estimulado de primeiro turno, ambos registram 35% das intenções de voto. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), com 3% cada.

Na sequência estão Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Aécio Neves (PSDB), todos com 2%. Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO) e Joaquim Barbosa (DC) marcam 1% cada, enquanto Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuam.

Rejeição é maior para Lula

O Datafolha também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Lula lidera esse índice, com 51%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 43%.

Entre os demais nomes testados, apenas Aécio Neves ultrapassa a marca de 20% de rejeição. Zema e Caiado registram 13% cada, Cabo Daciolo tem 12%, enquanto Rui Costa Pimenta e Renan Santos aparecem com 10%.

Lula é mais citado em pesquisa espontânea

Quando os entrevistados responderam sem receber uma lista de candidatos, Lula foi citado por 24% dos eleitores paulistas, contra 18% de Flávio Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, foi lembrado por 3% dos entrevistados. Renan Santos, Ronaldo Caiado e um eventual "candidato do PT" receberam 1% cada.

Outras respostas somaram 7%, enquanto 8% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. Outros 37% disseram não saber em quem votariam.

Segundo turno segue indefinido

Em uma eventual disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador aparece com 46% das intenções de voto, contra 43% do presidente. A diferença, porém, configura empate técnico dentro da margem de erro.

O instituto também simulou confrontos entre Lula e outros possíveis candidatos. Contra Ronaldo Caiado, o presidente registra 42%, enquanto o ex-governador de Goiás aparece com 43%. Já diante de Romeu Zema, Lula marca 41%, contra 44% do governador mineiro, também em situação de empate técnico.

Capital e interior apresentam cenários distintos

O desempenho de Lula varia conforme a região do estado. No interior paulista, o presidente registra 38% em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que alcança 52%.

Já na região metropolitana de São Paulo, Lula aparece à frente, com 48%, enquanto o senador registra 40%.

Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a percepção dos paulistas sobre a gestão federal. Para 43%, o governo Lula é ruim ou péssimo, índice inferior aos 46% registrados em março. Outros 29% classificam a administração como ótima ou boa, enquanto 26% a consideram regular.

Quando perguntados sobre aprovação, 55% disseram desaprovar o governo, ante 42% que afirmaram aprová-lo. A desaprovação é maior no interior do estado, onde chega a 59%, enquanto na região metropolitana é de 50%.

Além disso, 63% dos entrevistados afirmaram que Lula fez por São Paulo menos do que esperavam. Outros 22% disseram que o presidente entregou o esperado, e 11% avaliaram que ele fez mais do que imaginavam.

O levantamento foi realizado entre 1º e 3 de julho, com 1.608 entrevistados em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.