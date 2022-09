Datafolha: Em MG, Cleitinho tem 14% ao Senado; 48% não têm candidato

O deputado estadual Cleitinho (PSC) lidera a corrida pelo Senado em Minas Gerais com 14%, seguido de Alexandre Silveira (PSD), com 9%. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º.

O levantamento mostra que estão indecisos 24% dos entrevistados, e outros 24% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Em seguida, aparecem Marcelo Aro (PP), com 7%, Sara Azevedo (PSOL) e Bruno Miranda (PDT), ambos com 6%, e Pastor Altamiro Alves, do PTB, com 5%. Irani Gomes (PRTB) tem 3% e Dirlene Marques (PSTU), 1%. Naomi de Almeida, do PCO, não pontuou.

O Datafolha ouviu 1.212 eleitores do Estado de terça (30) a quinta-feira (1º). A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números MG-03654/2022 e BR-00433/2022.

