Datafolha Minas Gerais: Zema tem 52%; Kalil apresenta 22%

O atual governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), registrou 52% das intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que conta com apoio do candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou 22%.

Carlos Viana (PL) tem 4% das intenções de voto, Vanessa Portugal (PSTU), 2%, Cabo Tristão (PMB), 1%, Lorene Figueiredo (PSOL), 1% Marcus Pestana (PSDB), 1%, e Renata Regina (PCB), 1%.

Brancos e nulos somam 8%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam responder. Na pesquisa anterior, Zema estava com 47% e, agora, subiu na pesquisa, com mais chances de vencer ainda no primeiro turno. O novo levantamento é o primeiro divulgado depois do começo dos horários políticos gratuitos na televisão

A pesquisa Datafolha ouviu 1.212 entrevistados entre 30 de agosto e 1º de setembro em 62 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03654/2022.

