Curitiba reabre shoppings, mas sem cinemas e com várias restrições

Após mais de 60 dias fechados por causa da pandemia do coronavírus, shoppings, centros comerciais e galerias de Curitiba reabriram nesta segunda-feira, 25. Mas para voltarem a funcionar, os estabelecimentos precisam seguir uma série de medidas sanitárias definidas pelas Secretarias de Saúde do estado e da capital.

O Paraná é um dos menos atingidos pela covid-19. No último boletim do Ministério da Saúde, divulgado no domingo, 24, o estado tem 3.212 casos confirmados e 153 mortes. Estados vizinhos, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm o dobro de casos.

A nota orientativa foi publicada na sexta-feira, 22, após a Associação Comercial do Paraná (ACP) pressionar o governo do estado e a prefeitura de Curitiba pela reabertura. Apesar da norma técnica com as regras de funcionamento, continua em vigor o decreto do estado, publicado em março, recomendado o fechamento dos shoppings.

Segundo a ACP, todo o tempo fechado causou “enormes prejuízos que podem se transformar em fechamento definitivo de estabelecimentos comerciais e desemprego generalizado”, diz uma nota enviada à imprensa assinada pelo presidente da entidade, Camilo Turmina.

Além de disponibilizar álcool em gel e reforçar a limpeza, está vedado o funcionamento de cinemas e praças de entretenimento. A abertura é somente das 12h às 20h e o cálculo para a capacidade dos shoppings é de uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e menores de 12 anos não podem entrar nos centros comerciais.

As praças de alimentação precisam seguir regras específicas, como não ter serviços de buffet e a proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Maior shopping de Curitiba, o Jockey Plaza tem 400 operações e estima que nos 66 dias em que ficou fechado deixou de movimentar cerca de 100 milhões de reais. Para atender às norma de saúde, reduziu a capacidade de 22 mil pessoas para pouco mais de 8.500.

“Nós também instalamos tapetes de desinfecção em todas as entradas e estamos medindo a temperatura de todos os funcionários e clientes”, explicou o superintendente do shopping Daniel Bueno.

O Palladium Shopping Center Curitiba conta com mais de 350 lojas e também reabriu nesta segunda. Além das medidas determinadas pelo governo, instalou marcadores nas escadas rolantes, com o distanciamento de uma pessoa a cada três degraus.