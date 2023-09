Cúpula do G20: Lula desembarca em Nova Délhi para participar da reunião

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou nesta sexta-feira, 8, em Nova Délhi para participar do encontro de cúpula das 20 maiores economias do globo (G20) que ocorre no fim de semana, na mesma cidade, na Índia. O chefe do Executivo chegou acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Os dois partiram na sequência para o Hotel Taj Palace. O chefe do Executivo inicia no sábado, 9, pela manhã uma agenda intensa na cúpula e há a previsão de participar de pelo menos quatro reuniões bilaterais com outros chefes de Estado e de governo.