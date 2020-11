Cuiabá, Vitória e Recife: nas três capitais decisão será voto a voto

Em três capitais em que há o segundo turno nas eleições municipais a decisão vai ser no voto a voto. De acordo com as pesquisas mais recentes, em Cuiabá, Vitória e Recife os candidatos têm 50% das intenções de voto, considerando apenas os válidos, excluindo brancos e nulos.

Em Recife a disputa é entre primos, com João Campos (PSB), e Marília Araes (PT). Mesmo no primeiro turno a diferença entre os dois foi muito apertada. O candidato do PSB ficou em primeiro, com 29,17% dos votos válidos, enquanto a candidata do PT atingiu 27,95%.

Na capital de Mato Grosso, Abilio (Podemos) e Emanuel Pinheiro (MBD) aparecem empatados, com 50% das intenções de voto.

Em Vitória a disputa é entre o Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT). O petista cresceu nos últimos dias e encostou no adversário. No primeiro turno, Pazolini teve 30,95% dos votos válidos e Coser, 21,82%. A segunda vaga foi muito apertada, com uma diferença de poucos mais de 1.000 votos do petista para Gandini (Cidadania), que ficou em terceiro lugar.

Em SP, diferença entre Covas e Boulos é de 10%

Na véspera do segundo turno das eleições municipais de 2020, a pesquisa de intenção de voto do instituto Datafolha divulgada neste sábado, 28, aponta que o tucano Bruno Covas, candidato à reeleição à prefeitura de São Paulo, tem 55% dos votos válidos, dez pontos à frente de seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 45% das intenções de voto entre os eleitores paulistanos.

O quadro está praticamente inalterado em relação à pesquisa anterior do Datafolha, realizada entre os dias 24 e 25 de novembro. Na ocasião, Covas aparecia com 54% dos votos válidos; Boulos, com 46%.

(Com Leo Branco)