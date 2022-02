Cratera em obra do Metrô é preenchida com material rochoso e argamassa

Uma reunião com os técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, da Sabesp, da concessionária Acciona e da Prefeitura de São Paulo, em um comitê criado após a enorme cratera que se formou na Marginal Tietê, definiu que o buraco será preenchido com "material rochoso e argamassa". A intenção é estabilizar o local o quanto antes para que a via possa ter sua circulação retomada.

O procedimento foi iniciado na madrugada desta quarta-feira, dia 2. As autoridades ainda não informaram quanto tempo esse trabalho vai levar, mas optaram por preencher a cratera justamente para tentar viabilizar as pistas da marginal para os veículos.

"Ficou decidido pelo preenchimento do poço de ventilação, circulação e emergência (VSE Aquinos) com material rochoso e com argamassa na cratera que se abriu na marginal. Tudo para estabilizar a cratera e os deslizamentos, visando posterior recuperação da tubulação, da erosão e marginal", explicou a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM).

No momento, a destruição formada pela cratera se estende por três faixas da pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, após o incidente no Poço de Ventilação da Linha-6 Laranja do metrô e o rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras. "Bombas irão fazer o esgotamento do coletor e, após estancarem a vazão existente, fazer a retirada da água pelo VSE Tietê", continuou a secretaria em nota.

Trânsito

Por causa da cratera, a circulação de carros na pista local naquele trecho está proibida desde terça-feira pela manhã. Já na pista central, os veículos estão sendo desviados para a expressa na altura do canteiro de obras, retornando para a pista central a seguir. E a pista expressa da marginal foi totalmente liberada para o trânsito de veículos às 13h de terça, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

"A CET informa que a pista local da Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, está com o trânsito desviado para o corredor da Av. Ermano Marchetti / Marquês de São Vicente e retorna para a Marginal na altura da Praça Pedro Corazza. Os veículos oriundos da Rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco estão sendo direcionados para o Rodoanel e ao minianel viário, formado pelas avenidas Salim Farah Maluf, Luis Ignacio de Anhaia Melo, das Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves e dos Bandeirantes."