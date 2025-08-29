Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vai chover hoje? Saiba como fica o tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 29

Previsão meteorológica com base em dados atualizados dos principais órgãos de monitoramento climático

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09h45.

Nesta sexta-feira, 29, em São Paulo, o dia será marcado por períodos de sol, intercalados com algumas nuvens. A previsão indica possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e também à noite.

A temperatura será amena, variando entre 15°C de mínima e 21°C a 23°C de máxima. A umidade relativa do ar apresentará variação significativa, com níveis elevados durante a madrugada, caindo para cerca de 60% ao longo do dia.

Risco de chuvas intensas e formação de raios

A probabilidade de chuva é alta, com acumulação prevista de até 25 mm, especialmente durante a tarde e à noite, quando a precipitação pode se intensificar.

Também há um alerta para a formação de raios e ventos moderados, com risco de temporais isolados em algumas áreas da cidade e nas regiões adjacentes do estado de São Paulo.

Em outras partes do Brasil, o clima é igualmente instável. No Sudeste, áreas como o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro podem enfrentar temporais, com chuva forte, raios, rajadas de vento e até risco de granizo.

Este cenário é causado pela presença de um cavado meteorológico, que favorece a instabilidade. No Rio de Janeiro, a chuva será mais intensa à noite, com tempestades previstas no sul fluminense.

Já no Nordeste, cidades como Maceió e Recife podem registrar chuvas fortes, enquanto o Centro-Oeste terá tempo seco na maior parte, com exceção de algumas áreas do Mato Grosso do Sul.

Alerta para o período de instabilidade climática

Portanto, tanto para São Paulo quanto para diversas outras regiões do Brasil, o alerta é para chuvas rápidas, porém intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes.

A população e as autoridades devem manter atenção redobrada, especialmente para possíveis impactos relacionados aos temporais.

Essa previsão é baseada em dados atualizados de órgãos meteorológicos como o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Esses institutos confirmam a influência de sistemas atmosféricos que provocam a instabilidade e as chuvas em diversas partes do país neste dia.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloClimaChuvas

Mais de Brasil

Governo Federal apresenta Projeto Orçamentário de 2026 nesta sexta-feira, 29

Lei de Reciprocidade é automática? Entenda o processo de retaliação ao tarifaço de Trump

Lula defende julgamento da trama golpista pelo STF e critica Trump

FIESC lança desTarifaço, pacote de medidas para auxiliar empresas e funcionários afetados em SC

Mais na Exame

Carreira

7 das 10 melhores universidades do Brasil estão no Sudeste, revela ranking internacional

Future of Money

“Stablecoins são a última moda em cripto”, diz CEO da Bitso em evento no México

Negócios

Ford faz recall de quase 500 mil veículos nos EUA por risco de vazamento de fluido de freio

ESG

Setor privado é convocado como motor de implementação climática na COP30