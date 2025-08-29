Vai chover hoje? Saiba como fica o tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 29

Nesta sexta-feira, 29, em São Paulo, o dia será marcado por períodos de sol, intercalados com algumas nuvens. A previsão indica possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e também à noite.

A temperatura será amena, variando entre 15°C de mínima e 21°C a 23°C de máxima. A umidade relativa do ar apresentará variação significativa, com níveis elevados durante a madrugada, caindo para cerca de 60% ao longo do dia.

Risco de chuvas intensas e formação de raios

A probabilidade de chuva é alta, com acumulação prevista de até 25 mm, especialmente durante a tarde e à noite, quando a precipitação pode se intensificar.

Também há um alerta para a formação de raios e ventos moderados, com risco de temporais isolados em algumas áreas da cidade e nas regiões adjacentes do estado de São Paulo.

Em outras partes do Brasil, o clima é igualmente instável. No Sudeste, áreas como o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro podem enfrentar temporais, com chuva forte, raios, rajadas de vento e até risco de granizo.

Este cenário é causado pela presença de um cavado meteorológico, que favorece a instabilidade. No Rio de Janeiro, a chuva será mais intensa à noite, com tempestades previstas no sul fluminense.

Já no Nordeste, cidades como Maceió e Recife podem registrar chuvas fortes, enquanto o Centro-Oeste terá tempo seco na maior parte, com exceção de algumas áreas do Mato Grosso do Sul.

Alerta para o período de instabilidade climática

Portanto, tanto para São Paulo quanto para diversas outras regiões do Brasil, o alerta é para chuvas rápidas, porém intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes.

A população e as autoridades devem manter atenção redobrada, especialmente para possíveis impactos relacionados aos temporais.

Essa previsão é baseada em dados atualizados de órgãos meteorológicos como o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Esses institutos confirmam a influência de sistemas atmosféricos que provocam a instabilidade e as chuvas em diversas partes do país neste dia.