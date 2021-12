Covid no Brasil: Pfizer quer entregar vacinas para crianças em janeiro

A farmacêutica Pfizer afirmou nesta sexta-feira que espera iniciar em janeiro a entrega de doses para crianças de sua vacina contra Covid-19 ao governo brasileiro.

"A Pfizer está atuando junto ao governo para definir as etapas do fornecimento das vacinas contra a Covid-19 para imunização da faixa etária de 5 a 11 anos, com estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022", disse a companhia em nota.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer contra Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade no dia 16 de dezembro.

O Ministério da Saúde, no entanto, em uma medida incomum, já que cabe legalmente à Anvisa atestar segurança e eficácia de vacinas, decidiu realizar uma consulta pública sobre o assunto e o titular da pasta, Marcelo Queiroga, disse nesta semana que o número de crianças mortas pela pandemia no Brasil não justifica a urgência em iniciar a imunização desta faixa etária.

O presidente Jair Bolsonaro frequentemente e sem fundamentação científica questiona a eficácia das vacinas contra Covid-19.

Em transmissão recente em suas redes sociais, ele disse que havia pedido os nomes dos responsáveis pela decisão da Anvisa de liberar a vacina da Pfizer para crianças para que fossem divulgados. Após isso, aumentaram as ameaças, inclusive de morte, contra servidores da agência reguladora.