Covas decide adiar a volta de atividades culturais na cidade de SP

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta sexta-feira, 24, que vai esperar a cidade progredir para a fase 4 verde da quarentena para permitir atividades culturais na cidade. Mesmo classificada na fase 3 amarela, o município já poderia regulamentar o setor, seguindo protocolos de segurança.

“A Vigilância Sanitária do município pediu para que a gente esperasse entrar na fase verde para só então liberar o setor cultural. O protocolo está pronto, mas nós vamos esperar”, disse ele em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Dentro do Plano São Paulo, diretriz do governo de São Paulo para a quarentena no estado, há um dispositivo que permite atividades culturais desde que a região esteja há pelo menos 28 dias na fase 3 amarela, como é o caso da capital paulista.

O governo do estado atualizou as fases da quarentena nesta sexta-feira, a próxima será no dia 7 de agosto.

Na fase 4 verde, atividades culturais e eventos poderiam voltar a ser realizados. Museus, teatros e bibliotecas voltariam a funcionar. A capacidade seria limitada a 60% de público, o uso de máscara obrigatório, o distanciamento seria de 1,5 metro e a compra de ingressos somente de forma antecipada.

Nesta sexta-feira, Covas anunciou o adiamento do carnaval em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. A festa mais popular do país estava prevista para o mês de fevereiro. Uma nova data ainda não foi anunciada, mas a Liga das Escolas de Samba da capital sugere que seja final de maio ou começo de julho.

Na semana passada, a prefeitura já tinha anunciado o cancelamento da festa de Réveillon na Avenida Paulista.