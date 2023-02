Conheça os presidentes do Senado eleitos desde a redemocratização

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, presidente do Senado. Ele obteve 49 votos, ante 32 de Rogério Marinho (PL-RN). Para vencer a disputa, ele precisava de 41 votos, maioria absoluta dos 81 senadores. Pacheco continua no posto pelos próximos dois anos, até fevereiro de 2025.

Esta foi a 22ª eleição para presidência da Casa desde a redemocratização do país, em 1985. Treze senadores foram eleitos para a função nesse período, cinco deles mais de uma vez. Dois senadores cumpriram apenas mandatos-tampões.

Conheça os presidentes do Senado

1985 - José Fragelli - PMDB-MS - 38 votos

1987 - Humberto Lucena - PMDB-PB - 67 votos

1989 - Nelson Carneiro - PMDB-RJ - 70 votos

1991 - Mauro Benevides - PMDB-CE - 76 votos

1993 - Humberto Lucena - PMDB-PB - 69 votos

1995 - José Sarney - PMDB-AP - 61 votos

1997 - Antônio C. Magalhães - PFL-BA - 52 votos

1999 - Antônio C. Magalhães - PFL-BA - 70 votos

2001 - Jader Barbalho - PMDB-PA - 41 votos

2001 - Ramez Tebet - PMDB-MS - 41 votos

2003 - José Sarney - PMDB-AP - 76 votos

2005 - Renan Calheiros - PMDB-AL - 72 votos

2007 - Renan Calheiros - PMDB-AL - 51 votos

2007 - Garibaldi Alves Filho - PMDB-RN - 68 votos

2009 - José Sarney - PMDB-AP - 49 votos

2011 - José Sarney - PMDB-AP - 70 votos

2013 - Renan Calheiros - PMDB-AL - 56 votos

2015 - Renan Calheiros - PMDB-AL - 49 votos

2017 - Eunício Oliveira - PMDB-CE - 61 votos

2019 - Davi Alcolumbre - DEM-AP - 42 votos

2021 - Rodrigo Pacheco - PSD-MG - 57 votos

2023 - Rodrigo Pacheco - PSD-MG - 49 votos

O que faz o presidente do Senado

O cargo tem algumas prerrogativas exclusivas, como dar posse ao presidente da República, convocar extraordinariamente o Congresso Nacional em caso de decretação de estado de Defesa Nacional ou de Intervenção Federal. O presidente do Senado é quem define a Ordem do Dia das sessões deliberativas do Senado e do Congresso, com isso ele tem um grande poder político. Além dessas atribuições, o presidente é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República, no caso de ausência do vice e do presidente da Câmara dos Deputados.