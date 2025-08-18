Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade; grupo de trabalho formado por parlamentares e especialistas também estudará a questão nos próximos 30 dias

Adultização infantil: Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema (Reprodução/YouTube)

Adultização infantil: Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema (Reprodução/YouTube)

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08h21.

Tudo sobreRedes sociais
Saiba mais

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira (20) sessão da comissão geral que tem o objetivo de avançar em medidas efetivas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. A comissão será formada por parlamentares e convidados. 

“Há pautas importantes que exigem debate, negociação, tempo. Mas essa pauta não pode esperar, porque uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”, disse Motta.

“É inadiável essa discussão e, mais ainda, o posicionamento desta Casa sobre esse tema.”

Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema. Um grupo de trabalho formado por parlamentares e especialistas também estudará a questão nos próximos 30 dias.

O assunto ganhou repercussão após denúncias do influenciador Felca Bress contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais com objetivo de monetizar esse conteúdos, gerando dinheiro para os donos dos canais, chamado de "adultização infantil".

Proposta

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para regulamentação das redes sociais.

“Nós vamos regulamentar porque é preciso criar o mínimo de comportamento e de procedimento no funcionamento de uma rede digital”, afirmou o presidente em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

Para Lula, o que acontece atualmente é que ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo nesses ambientes.

O presidente defende que não é admissível que se abra mão de garantir tranquilidade às crianças e adolescentes que podem ser vítimas de ataques e de pedofilia. “Como nós vimos na denúncia do rapaz [o influenciador Felca]”.

Segundo ele, o Brasil deve se preocupar com crimes cometidos nas redes digitais que devem ser julgados e punidos. “Isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar."

Acompanhe tudo sobre:InfluenciadoresCâmara dos DeputadosCriançascrimes-digitaisCrimeRedes sociais

Mais de Brasil

Federação critica lei que desobriga Petrobras de operar todo o pré-sal

Emendas liberadas em segundos por comissão somam R$ 279 milhões e miram 304 cidades

Enem atrai inscritos que abandonaram escola ao voltar a garantir diploma de ensino médio

Felca recebe ameaça de morte e consegue liminar para quebra de sigilo contra autor de mensagens

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que Zelensky pode encerrar guerra em breve se descartar Crimeia e Otan

Mercados

IBC-Br e encontro entre Trump e Zelensky: o que move os mercados

Pop

O Verão que Mudou a Minha Vida: com quem Belly fica no final? As diferenças entre livros e série

Carreira

Unicamp abre concurso com salários de R$ 9,7 mil; veja vagas e como se inscrever