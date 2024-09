Lira confirma que apoia Hugo Motta para presidência da Câmara, diz líder do PT

O líder do PT, deputado Odair Cunha (MG), declarou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a chefia da Casa. Os três se reuniram na tarde desta quarta-feira com outros líderes de partidos com bancadas representativas, como Altineu Cortes (PL-RJ), Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Segundo Odair Cunha, Lira declarou que "apoia o nome de Hugo Motta para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa". O líder petista afirmou ainda que irá "submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da Bancada do PT para que seja avaliado no processo de sucessão".

Apoios e articulações em torno de Hugo Motta

O encontro sinaliza o arco de alianças em torno de Hugo Motta e ocorre após articulações envolvendo uma possível aliança entre os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Na reunião, que celebrou o aniversário de Motta, os candidatos do União Brasil e do PSD não estiveram presentes.

Motta entrou na disputa após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), se retirar. Desde o início, ele foi visto como favorito por reunir apoios de Lira, do governo e da oposição. Na última semana, o líder do Republicanos foi recebido tanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro quanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Disputa entre governo e oposição

Em nota, Odair Cunha enfatizou que "não cabe debater a questão governo versus oposição", mas sim garantir a escolha de um nome que assegure o "funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo".

O presidente Lula deve se encontrar com Elmar Nascimento para discutir o cenário da disputa. Apesar das articulações, Elmar reiterou sua candidatura em reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e criticou o apoio de Lira a Motta.

Apoios e desafios para Hugo Motta

Embora ligado ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), Hugo Motta tem recebido apoio de aliados do governo, que veem nele um perfil mais previsível do que o de Elmar, que possui um histórico de conflitos com o PT.

Apoios do MDB ao Republicanos são considerados prováveis, já que o ministro dos Transportes, Renan Filho, é próximo de Motta desde a época em que ambos eram colegas de bancada no MDB.