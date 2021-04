Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de Tiradentes

Diferentemente de algumas cidades que também anteciparam o feriado de Tiradentes, além de outras comemorações, na capital paulista a data foi mantida para esta quarta-feira, 21. Neste dia, alguns serviços não vão funcionar. Outros, porém, como o rodízio de veículos, estão mantidos normalmente. Alguns equipamentos administrados pelo Município podem ainda ter os horários de funcionamento alterados.

Vale lembrar que a cidade está na "fase de transição" do Plano SP, entre a vermelha e a laranja, ou seja, além de todos os serviços essenciais que já estavam permitidos na fase vermelha, a nova fase também permite a abertura de outros segmentos. O toque de recolher entre 20h e 5h continua valendo para todo o Estado, assim como o teletrabalho (home office) para atividades administrativas não-essenciais. Confira aqui mais informações.

Veja o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado de Tiradentes

Bancos

As instituições financeiras não abrem nesta quarta-feira. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

As contas de consumo e carnês com vencimento em 21 de abril podem ser pagos, sem acréscimo, na quinta-feira, 22. Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores Brasileira, B3, afirma que não haverá pregão nesta quarta-feira, por se tratar de feriado nacional.

Vacinação da covid-19

Algumas unidades de saúde abrem nesta quarta-feira para vacinação.

AMAs/UBSs Integradas

Funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Veja aqui a lista com os endereços das unidades.

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Abrem somente para vacinação contra a covid-19, das 7h às 19h.

Grupos prioritários no momento:

Professores e funcionários da educação começaram a ser vacinados no dia 10 de abril. Podem ser imunizados os profissionais que atuam nas escolas das redes pública e privada com idade a partir de 47 anos. Fazem parte da lista aqueles que atuam em diversas funções, como secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários.

Idosos com 67 anos ou mais.

Profissionais de saúde com 47 anos ou mais. Confira a categoria conforme instrutivos. Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a classificação dos profissionais: médicos, enfermeiros/técnicos e auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos/técnicos de laboratórios que façam coleta de RT-PCR Sars-CoV-2 e análise de amostra de covid-19, farmacêuticos/técnico de farmácia, odontólogos/auxiliar e técnico de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física e médicos veterinários.

Pessoas em situação de rua cadastradas nos Centros de Acolhida.

Ampliação aos demais trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Idosos de 65 e 66 anos começam a ser imunizados nesta quarta-feira de feriado.

Saúde

Nesta quarta-feira, os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo.

Os Centros de Atenção Psicossocial III (Caps III) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas. Não estarão abertos ao público. Já o CAPS AD IV Redenção estará aberto ao público neste feriado. Os Caps II permanecem fechados.

As Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) ficarão fechadas. A Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), que abrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, também não funcionarão no feriado de Tiradentes.

As AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia, que abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, não atenderão no feriado.

Abastecimento

Os mercados e sacolões municipais, feiras livres e centrais de abastecimento estão autorizados a operar por tratarem de comércio alimentício e serem serviços essenciais para a população. Clique aqui para conferir mais informações.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César

Funcionará das 8 às 17h

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 - Presidente Altino

Funcionará das 8h às 16h30

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri

Fechado nesta quarta-feira

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui

Fechado nesta quarta-feira

Posto Stella Maris

R. Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica

Fechado nesta quarta-feira

Posto Dante Pazzanese

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera

Fechado nesta quarta-feira

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que devido à manutenção do toque de recolher determinado pelo governo estadual, o rodízio municipal para veículos de passeio vigora normalmente de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h do dia seguinte, de acordo com o fim da placa, inclusive nos feriados.

Caminhões e demais restrições

O rodízio de caminhões fica suspenso durante o feriado. A restrição ao trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC) e na Zona Máxima de Restrição de Fretados (ZMRF) também não se aplica durante os feriados. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização de cada local.

Escolas

As instituições de ensino não terão aulas presenciais nesta quarta-feira.

Parques

Os parques municipais permanecerão fechados ao público até sexta-feira, 23.

Cultura

Os atendimentos presenciais de todos os espaços culturais da cidade de São Paulo continuam suspensos durante a "fase de transição" do Plano SP.

Ecopontos

O horário de funcionamento continua de segunda a sábado, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Sabesp

Para serviços emergenciais, a central de atendimento telefônico 195 (para região metropolitana de São Paulo e região de Bragantina) ou 0800 055 0195 (para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas. Da mesma forma é o atendimento pelo site e o aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS). Para os serviços comerciais, não haverá expediente no feriado.

Os postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (capital, Grande São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e São José dos Campos) permanecem fechados nesta "fase de transição" do Plano SP.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul ficarão fechados no feriado. O atendimento retorna na quinta-feira, com base nas medidas adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir a cadeia de transmissão do coronavírus por meio do distanciamento social.

Feriados antecipados pela Prefeitura de São Paulo neste ano

A Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de abril de 2021.