Concurso da Dataprev: inscrições para salários de até R$ 9,1 mil terminam nesta quinta

As inscrições para o concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) encerram-se nesta quinta-feira, 3, às 16h. O processo seletivo visa preencher 236 vagas imediatas e oferecer 1.909 vagas para cadastro reserva, totalizando 2.145 oportunidades. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

Os salários iniciais variam conforme o cargo, indo de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62, com vagas para níveis médio e superior. Os aprovados atuarão em unidades da Dataprev localizadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina (veja as vagas no fim do texto). As provas objetivas, que serão eliminatórias e classificatórias, estão agendadas para o dia 17 de novembro e serão realizadas em todos os estados.

Cargos e salários

O concurso oferece oportunidades em diferentes áreas e níveis de formação. Para o nível médio, há vagas para auxiliar ou técnico de enfermagem, com salário inicial de R$ 3.893,95 para uma jornada de 30 horas semanais, e para técnico de segurança do trabalho, com o mesmo salário, mas com jornada de 40 horas semanais.

Para o nível superior, os cargos disponíveis são analistas de processamento, com salário de R$ 7.103,31 para 30 horas semanais; analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, todos com salário inicial de R$ 9.173,62 e jornada de 40 horas semanais.

Benefícios oferecidos

Além do salário-base, os aprovados no concurso da Dataprev terão direito a benefícios adicionais que complementam a remuneração. Entre os benefícios estão vale-alimentação ou refeição no valor de R$ 1.165,20, auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.586,71 para filhos, e auxílio de tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230.

Outros benefícios incluem seguro de vida em grupo, reembolso de assistência à saúde, participação nos lucros e resultados (PLR), gratificação por desempenho, progressão de carreira e acesso ao plano de previdência complementar (Prevdata).

Inclusão e acessibilidade

O concurso também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se autodeclararem negras (pretas ou pardas). Para esses candidatos, o processo seletivo incluirá procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

Taxas de inscrição e isenções

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100, enquanto para os cargos de nível médio é de R$ 80. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal podem solicitar isenção da taxa. A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Confira a divisão das vagas do Dataprev

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR Valor da Taxa de Inscrição: R$ 100,00 QUADRO DE VAGAS CARGO LOCALIDADE Total 1. ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI Brasília / DF 50 Fortaleza / CE 20 João Pessoa / PB 20 Rio de Janeiro / RJ 20 Natal / RN 20 2. ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA Brasília / DF 80 Florianópolis / SC 50 Fortaleza / CE 50 João Pessoa / PB 50 Natal / RN 50 Rio de Janeiro / RJ 30 São Paulo / SP 80 3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Brasília / DF 20 Florianópolis / SC 170 Fortaleza / CE 170 João Pessoa / PB 170 Rio de Janeiro / RJ 20 Natal / RN 170 4. INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO João Pessoa / PB 50 Florianópolis / SC 50 Fortaleza / CE 20 Natal / RN 50 5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS Brasília / DF 20 Rio de Janeiro / RJ 20 São Paulo / SP 20 Florianópolis / SC 20 João Pessoa / PB 20 6. GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC Brasília / DF 50 Rio de Janeiro / RJ 20 São Paulo / SP 80 7. ADVOCACIA Brasília / DF 40 Rio de Janeiro / RJ 20 8. CONTABILIDADE Rio de Janeiro / RJ 20 9. COMUNICAÇÃO SOCIAL Brasília / DF 20 Rio de Janeiro / RJ 20 10. GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Rio de Janeiro / RJ 20 11. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA Brasília / DF 50 Rio de Janeiro / RJ 50 Florianópolis / SC 20 Fortaleza / CE 20 João Pessoa / PB 20 Natal / RN 20 São Paulo / SP 20 12. ENGENHARIA Brasília / DF 20 Rio de Janeiro / RJ 20 São Paulo / SP 20 13. ANALISTA DE PROCESSAMENTO Brasília / DF 20 Rio de Janeiro / RJ 20 São Paulo / SP 20 14. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Rio de Janeiro / RJ 5 15. MÉDICO DO TRABALHO Rio de Janeiro / RJ 5 TOTAL 2130