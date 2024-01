INSS lança inteligência artificial para detectar fraudes em atestados de auxílio-doença

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em parceria com a Dataprev, lançou nesta segunda-feira, 15, uma nova abordagem tecnológica para a análise de atestados médicos. A partir desta semana, a plataforma Atestmed passa a contar com um sistema de inteligência artificial (IA) para a varredura de documentos enviados digitalmente.

Essa inovação representa uma mudança significativa no processo de concessão do auxílio-doença, benefício destinado a trabalhadores afastados por mais de 15 dias devido a enfermidades. O novo método dispensa a perícia médica em casos de afastamento de até 180 dias, optando por uma análise documental automatizada.

O sistema de inteligência artificial empregado irá verificar uma série de informações nos atestados, como a identidade e credenciais do médico, a fim de assegurar a veracidade dos documentos.

E faz sentido dar escala para o atendimento. Em 2023, a plataforma Atestmed recebeu mais de 1,6 milhão de solicitações de auxílio, porém, aproximadamente 46% foram rejeitadas devido a inconsistências ou falta de informações.

Além de agilizar o processo, o sistema busca reduzir a ocorrência de fraudes, um problema persistente no sistema previdenciário. A falsificação de atestados pode acarretar severas penalidades legais, incluindo prisão e a obrigação de reembolsar valores recebidos indevidamente.

Para ser considerado válido, um atestado deve cumprir com critérios estabelecidos pelo INSS. Entre eles, a necessidade de estar emitido por um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), sem rasuras, e contendo informações claras e legíveis.

Como consultar o benefício do INSS pelo CPF?

É possível verificar o número do benefício do INSS de três formas:

Site do Meu INSS

Aplicativo Meu INSS

Telefone

Como consultar o benefício pelo site do Meu INSS

No site do INSS é possível consultar o número do benefício e o extrato de pagamentos. Veja o passo a passo:

Acesse o Meu INSS;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar);

senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar); Na tela inicial aparecerá o do benefício do número.

Como saber se meu benefício do INSS foi aprovado?

Para consultar o recurso no INSS não é necessário comparecer presencialmente em nenhuma agência. Para isso, basta acessar o aplicativo "Meu INSS" com os mesmos dados de login e senha cadastrados no momento da solicitação do requerimento e procurar pela opção “Consultar Pedidos”.

Você também pode consultar o status do seu requerimento e esclarecer dúvidas sobre o processo pelo telefone 135, que está disponível de segunda à sábado das 7 às 22 horas. Para utilizar esse e outros canais de atendimento , tenha em mãos documentos pessoais, como CPF, para facilitar a identificação.

De toda forma, para todos esses requerimentos, é fundamental seguir as orientações especificadas no INSS e estar atento às possíveis mudanças na legislação ou nos procedimentos do Instituto.