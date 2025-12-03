Como funciona a regra atual do IPVA para carros antigos

IPVA: carros com mais de 20 anos vão ser isentos do imposto (Fabio Teixeira/Anadolu Agency /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07h45.
Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 08h07.
A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 2, em dois turnos, a PEC 72/23, que proíbe a cobrança de IPVA sobre veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação.
A proposta, que teve origem no Senado, segue agora para promulgação.
Com a mudança, passa a valer uma regra nacional de isenção, substituindo a lógica atual, em que as normas do IPVA dependem exclusivamente da legislação de cada estado.IPVA 2026 em São Paulo: veja datas de pagamento, descontos e regras
Pelo modelo vigente, como o IPVA é um tributo estadual, as regras de cobrança e de isenção variam conforme o local de registro do veículo. Na prática, um carro antigo pode ser isento em um estado e ainda ser tributado em outro.
Cada estado define a alíquota do imposto; o tempo mínimo de fabricação para conceder isenção; e os tipos de veículos contemplados.
O impacto da nova regra será maior em estados que ainda não possuem isenção por tempo de fabricação, como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina.
A proposta aprovada cria uma imunidade tributária para carros de passeio; caminhonetes; e veículos mistos. A isenção vale para veículos com 20 anos ou mais de fabricação.
Ficam fora da regra micro-ônibus; ônibus; reboques; e semirreboques.
Durante o debate, deputados afirmaram que a proposta favorece famílias de menor poder aquisitivo.
“Estamos retirando esse tributo para as pessoas que já pagaram outro carro através do imposto”, disse o deputado Euclydes Pettersen (Republicanaos-MG).
O deputado Domingos Sávio (PL-MG) destacou o impacto social da medida. “Se não pagar o IPVA, sobra dinheiro para manter o carro em boas condições.”
Já o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) citou o caso do Maranhão, que já concede isenção a veículos como camionetes usadas por pequenos produtores.
*Com informações da Agência Câmara