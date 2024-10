Como falar com a Enel? Veja como registrar reclamação por SMS ou telefone

Ao menos 900 mil moradores do Estado de São Paulo seguem sem luz neste domingo, 13. Segundo a Enel, os municípios de São Bernardo do Campo, Cotia e Taboão da Serra são os mais afetados, além da capital, com cerca de 552 mil clientes impactados.

Após o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, informar que não há previsão para a recuperação total do fornecimento de energia em São Paulo, a companhia comunicou aos moradores da cidade que espera restabelecer a energia até segunda-feira, 14, com horários variando entre 4h e 11h.

Segundo a Defesa Civil do estado, os ventos na zona sul da capital chegaram a 107 km/h, o maior registro na história. Antes, desde 1995 até agora, a rajada mais forte havia sido registrada no dia 3 de novembro de 2023, quando os ventos chegaram a 103,7 km/h.

Se a sua região ou residência ainda segue afetada, existem formas de notificar a agência responsável pela distribuição de energia. Veja as formas recomendadas abaixo:

Como registrar uma reclamação na Enel?

O consumidor pode entrar em contato pelos seguintes meios:

Central de Relacionamento da Enel São Paulo

Número 0800 72 72 120.

Central de emergência

Número 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626.

WhatsApp

Fale com a 'Elena' pelo telefone (21) 99601-9608.

E-mail

Envie para canalgd.sp@br.enel.com

Site

Acesse o site oficial da Enel.

Como abrir um chamado com a Enel?

A Enel São Paulo orienta que os clientes que estão sem energia priorizem os canais digitais para abrir chamados. São eles:

SMS

Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678.

Aplicativo

A Enel conta com um aplicativo disponível para iOS e Android.

WhatsApp

Fale com a 'Elena' pelo número (21) 99601-9608.