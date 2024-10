Ao menos 900 mil moradores do Estado de São Paulo seguem sem luz neste domingo, 13. Segundo a Enel, os municípios de São Bernardo do Campo, Cotia e Taboão da Serra são os mais afetados, além da capital, com cerca de 552 mil clientes impactados.

A companhia está atuando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo e trabalhando para mobilizar no total cerca de 2,5 mil profissionais, incluindo técnicos do Rio, do Ceará e de outras distribuidoras.

Em nota, a Enel afirma que cerca de 1,2 milhão de clientes tiveram o serviço restabelecido desde a forte tempestade que atingiu atingir diversas cidades na última sexta-feira.

Até as 8h deste domingo, São Bernardo do Campo conta com 60,4 mil unidades sem luz; Cotia, com 59 mil, e Taboão da Serra, com 55,5 mil.

Sem previsão de volta

Em coletiva de imprensa neste sábado, 12, o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou que as equipes estão na rua, mas que não tem como definir um prazo para o reestabelecimento total.

“Não tem como dizer essa informação [prazo]. Vai continuar o trabalho incansável para todos os clientes. Tem muitas variáveis e não quero colocar uma justificativa que seja frustrada”, explicou.

De acordo com a Defesa Civil do estado, os ventos na zona sul da capital chegaram a 107 km/h, o maior registro na história. Antes, desde 1995 até agora, a rajada mais forte havia sido registrada no dia 3 de novembro de 2023, quando os ventos chegaram a 103,7 km/h.

Aneel vai intimar Enel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, neste sábado, 12, que a área de fiscalização do órgão irá intimar "imediatamente" a Enel São Paulo "para apresentar justificativas e proposta de adequação imediata do serviço diante das ocorrências registradas" ontem e hoje na cidade.

"Como parte do processo de intimação, a proposta será avaliada pela diretoria colegiada da Aneel e caso a empresa não apresente solução satisfatória e imediata da prestação do serviço, a Agência instaurará processo de recomendação da caducidade da concessão junto ao MME (Ministério de Minas e Energia)", diz o texto.

A Aneel afirma que a fiscalização L já está presencialmente em São Paulo verificando as ocorrências e que medidas firmes serão adotadas pela Agência nesse processo.

Mortes pelas chuvas

Além do problema na rede de energia, a queda de árvores e muros também deixou vítimas. O balanço parcial da Defesa Civil divulgado neste sábado, 12, informou que 7 pessoas morreram no Estado de São Paulo.

Na capital, uma morte ocorreu devido à queda de uma árvore no bairro Campo Limpo, zona Sul da cidade. Em Diadema, uma vítima foi registrada pela mesma causa, enquanto em Cotia ocorreram mais duas mortes. Em Bauru, uma criança, uma mulher e um homem idoso morreram soterrados pela queda de um muro no bairro Samambaia na tarde de sexta-feira, 11.

Como falar com a Enel?

A Enel São Paulo orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles:

SMS: envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678 App Enel (disponível para iOS e Android)

WhatsApp Elena: (21) 99601-9608