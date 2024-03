E-título: Saiba como emitir o documento e acessar online

Dentre as inovações da Justiça Eleitoral para trazer mais transparência e tecnologia nos processos eleitorais, está o E-Título. O aplicativo possui diversas funcionalidades e disponibiliza informações importantes na hora de votar.

Se você é do grupo de pessoas que não gosta de andar com um monte de documentos, saiba que o e-título é a solução para ter o documento eleitoral na tela do celular. Neste artigo, te contaremos o que é o E-título, além de um passo a passo completo para baixar o aplicativo e acessar o seu documento.

O que é e-título?

O e-título é a versão digital do título de eleitor. A tecnologia implantada em 2020 permite com que o cidadão não precise andar com o documento físico e possa verificar a situação do documento, dentre outras funcionalidades, de forma remota.

Dentro do aplicativo e-título, também é possível justificar a ausência em eleições anteriores, que impedem o eleitor de realizar algumas atividades enquanto cidadão. Por lá, pode-se alegar os motivos pelos quais não foi possível comparecer à votação, como estar fora do domicílio registrado no título e outras situações em que o eleitor apresente impossibilidade do exercício do voto.

Vale ressaltar que o documento digital pode ser utilizado no dia da votação. Basta que o munícipe que já tenha sua biometria registrada, apresente-o em sua versão digital no aplicativo "e-título".

Como baixar o aplicativo do e-título?

Para baixar o e-título é super simples, preparamos um passo a passo para você:

Vá até a loja de aplicativos do seu telefone e procure por “e-título”;

Clique em download e, ao finalizar, abra o aplicativo;

Inicie o aplicativo e selecione a opção "Começar no e-Título".

Clique em Concordar com os termos apresentados para prosseguir;

Insira seus dados pessoais e clique em "Entrar no e-Título" localizado na parte inferior da tela;

Responda corretamente todas as perguntas de verificação;

Digite sua senha para acessar o aplicativo;

Visualize suas informações relacionadas ao Título de Eleitor Digital.

Caso você ainda não tenha registrado a biometria, você precisará apresentar o e-título ao lado de um documento oficial com foto, mas caso a biometria esteja cadastrada, basta apresentar a versão digital do documento.

E é claro, vale lembrar que o E-Título é um serviço gratuito disponibilizado pelo TSE, tanto para baixar o aplicativo, quanto para usá-lo.

Posso votar usando apenas o e-título?

Para que o cidadão possa votar no pleito eleitoral, é necessário apenas a apresentação de um documento com foto.

Assim, é possível utilizar os documentos:

Carteira de trabalho;

Passaporte;

Identidade.

Os documentos poderão ser utilizados mesmo que a data de validade tenha passado.

Como justificar o voto usando e-título?

Para justificar o seu voto caso não tenha comparecido nas últimas eleições, basta acessar o sistema Justifica disponibilizado pelo TSE e realizar o passo a passo requerido pelo site. No processo, você precisará informar o seu número de título de eleitor, nome completo e data de nascimento.