Comitiva de Lula para funeral do Papa Francisco terá Janja, Barroso e Alcolumbre

A comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao funeral do Papa Francisco, no Vaticano, terá a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Ambos já confirmaram ao Palácio do Planalto que viajarão com Lula. O chefe da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também foi convidado.

As cerimônias de despedida de Francisco começam no sábado. Lula também irá com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e ministros de Estado. A composição da comitiva ainda será anunciada oficialmente pelo Palácio do Planalto. Lula deve embarcar para Roma nesta quinta-feira, por volta das 22 horas.

Francisco morreu nesta segunda-feira aos 88 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de uma insuficiência cardíaca.

Na segunda-feira, Lula lamentou a morte do Pontífice e decretou luto oficial de sete dias no Brasil. Em nota, o presidente disse que "a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo".

Lula relembrou ainda encontros com Francisco. Ele esteve com o pontífice em junho de 2023, durante uma viagem do brasileiro à Itália, e no ano passado, durante a cúpula do G7 (grupo que reúne as maiores economias do mundo), também realizada na Itália.

Antes do terceiro mandato de Lula, ele e Francisco já haviam se reunido pessoalmente em 2020, no primeiro compromisso internacional de Lula após deixar a prisão. "Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará", diz a nota de Lula.