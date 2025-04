Lula cancela agendas no Pará e em Rondônia para comparecer ao sepultamento do Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou viagem que faria no fim da semana ao Pará e a Rondônia para comparecer ao sepultamento do Papa Francisco, no Vaticano. Os nomes da comitiva, que inclui a primeira-dama Janja da Silva, devem ser fechados na tarde desta terça-feira.

Lula deve embarcar com destino a Roma na noite de quinta-feira. A expectativa é que retorne ao Brasil no sábado depois da cerimônia. Para o presidente poder comparecer ao sepultamento do papa Francisco, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) anunciou o adiamento das agendas na região Norte.

Na quinta-feira, Lula iria a Porto Velho para cerimônia de entregas do governo federal no estado de Rondônia. No dia seguinte, o presidente participaria de um evento do programa Terra da Gente, que prevê financiamento para aquisição de imóveis rurais e visa acelerar a reforma agrária, na cidade de Paraupebas, no interior do Pará.

Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de uma insuficiência cardíaca.

Na segunda-feira, Lula lamentou a morte do pontífice e decretou luto oficial de sete dias no Brasil. Em nota, o presidente disse que "a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo".

Lula relembrou ainda encontros com Francisco. Ele esteve com o pontífice em junho de 2023, durante uma viagem do brasileiro à Itália, e no ano passado, durante a cúpula do G7 (grupo que reúne as maiores economias do mundo), também realizada na Itália.

Antes do terceiro mandato, Lula e Francisco já haviam se reunido pessoalmente em 2020, no primeiro compromisso internacional do petista após deixar a prisão.

"Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará", diz a nota de Lula.

"Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio. A união, onde havia a discórdia. E a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados", afirma.

"Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda (...) O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações", prossegue o documento.

Funeral de João Paulo II

Este será o segundo funeral de pontífice a que Lula comparece. Em 2005, durante seu primeiro mandato como presidente, Lula e a então primeira-dama, Marisa Letícia, compareceram ao funeral do Papa João Paulo II, que liderou a Igreja Católica por 26 anos.

À época, fizeram parte da comitiva de Lula os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Itamar Franco (1992-1995) e José Sarney (1985-1990), além do então vice-presidente José Alencar (2003-2011), do chanceler Celso Amorim e dos então presidentes do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL); da Câmara, Severino Cavalcanti; e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O ex-presidente Itamar era, naquela época, embaixador do Brasil na Itália.

Também foram convidados a integrar a comitiva a Roma os cardeais brasileiros com direito a voto no conclave da época, mas eles não integraram o comboio presidencial.