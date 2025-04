Comissão do Congresso oficializa presidente e relator para o Orçamento de 2026

— A despesa com investimentos está apenas em quarto lugar do orçamento federal. 90% do orçamento é obrigatório. Por isso, a responsabilidade fiscal deve ser uma premissa dessa comissão. Evitar qualquer gastança desnecessária. Vamos lembrar que equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, se faz também pelo lado da despesa. Nosso papel é qualificar esse orçamento — disse Efraim Filho.

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que precisa ser aprovada antes da Lei Orçamentária Anual. A CMO é composta por 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual números de suplentes.

— Buscaremos cumprir o calendário e fazer um orçamento, acima de tudo, do povo brasileiro, não do legislativo ou do executivo. Um orçamento eficiente. Temos que buscar, a média ou longo prazo, de forma programada, um eficiência para que o investimento seja do tamanho que ele precisa. O investimento privado só vem com a contrapartida do orçamento público — afirmou Isnaldo Bulhões.

A sessão foi aberta pelo senador mais velho da CMO, Wellington Fagundes (PL-MT), que realizou a eleição para confirmação dos nomes da novo comando. O senador chamou atenção para o fato do governo federal ainda não ter sancionado o orçamento de 2025, aprovado no mês passado, atrasando a execução de programas e obras.