Começam os trabalhos para demolição de edifício que pegou fogo no centro de SP

Começaram neste sábado os preparativos para demolição de um dos prédios que pegou fogo na região da Rua 25 de Março, centro de São Paulo, maior centro de compras populares do país. O “Condomínio Comércio e Indústria” está localizado na Rua Comendador Abdo Schahin, 78.

Bombeiros, Defesa Civil e funcionários de uma demolidora contratada pela prefeitura para o trabalho começaram a colocar tapumes e uma rede de proteção ao redor da construção para evitar a queda de escombros também será instalada. Os andares também serão limpos.

O incêndio começou no domingo passado e as chamas só foram extintas na última quarta-feira. Durante a semana, bombeiros ouviram estalos em pilares e isolaram a área temendo um desabamento da construção.

De acordo com nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), o prédio não apresenta mais riscos de desabamento total, embora desabamentos pontuais ainda podem ocorrer.

A estimativa é que o trabalho de demolição, que vai começar pelo 10º andar, dure até seis meses, já que será feito manualmente. A implosão total do prédio foi descartada. O valor a ser gasto com a demolição não foi informado pela prefeitura.

As ruas da região foram interditadas durante a semana, mas já estão liberadas. Outro quatro imóveis na vizinhança também pegaram fogo: um prédio de seis andares, uma loja e uma igreja ortodoxa, a primeira a ser construída no Brasil.

No total, nove construções ao redor do edifício que será demolido chegaram a ser interditadas. A Polícia Civil está investigando as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio.