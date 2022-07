Incêndio atinge prédios comerciais na região da Rua 25 de Março, no centro de SP

Um incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais no centro comercial mais popular de São Paulo, a região da 25 de Março. O fogo começou por volta de 21h deste domingo, na Rua Barão de Duprat, número 95. Dois bombeiros ficaram feridos, com queimaduras de segundo grau, de acordo com o "Hora Um", e foram levados para um hospital da região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, inicialmente havia 13 viaturas e 40 homens no combate às chamas, mas esse número já subiu para 30 viaturas e 85 homens. Não há relato de vítimas até o momento. Imagens do fogo já circulam pelas redes sociais.

🚨URGENTE: Incêndio se alastrando nos prédios comerciais da rua 25 de março. pic.twitter.com/5qD0wG6u30 — Jouberth Souza (@Jouberth19) July 11, 2022

🚨 Novos vídeos mostram proporção do incêndio que atinge edifícios comerciais na 25 de março. 30 viaturas dos bombeiros no local. pic.twitter.com/dGxHVhYlAT — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 11, 2022

atualização do incêndio na rua Barão de Duprat, região da 25 de Março pela fumaça e pelo aumento do número de bombeiros, o incêndio é de grandes proporções https://t.co/XdOJuYc4RQ pic.twitter.com/CSBTbN62Lf — Sergio Damasceno 🏳️‍🌈 (@sdamascenosilva) July 11, 2022

Segundo a SPTrans, as linhas que circulam pela região estão realizando desvios.

Bloqueios devido ao incêndio na 25 de Março

Rua Cavalheiro Basilio Jafet acesso a Rua 25 de março

Rua da Cantareira com Avenida Senador Queiroz

Rua Barão de Duprat com Rua da Cantareira

Rua Barão de Duprat com Rua Afonso Kherlakian

Rua Barão de Duprat com Rua Assad Abdalla

Rua Barão de Duprat com Rua Carlos de Souza de Nazare

Avenida Prestes Maia com Rua Carlos de Souza de Nazare

O centro de São Paulo já testemunhou diversos incêndios dramáticos, como as tragédias do Edifício Joelma, em 1974; ou do Edifício Andraus, dois anos antes. Mais recentemente, no ano passado, um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira, destruindo acervos históricos.

