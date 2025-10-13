Brasil

Com rajadas de vento de até 100km/h, Inmet emite alerta laranja para São Paulo para esta terça

Tempestades podem ser acompanhadas de ventania e granizo, confira as precauções recomendadas e o que fazer em caso de emergência

São Paulo poder ter ventos de até 100km/h no próximo dia (Agência Brasil/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16h33.

Nesta segunda-feira, 13, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade no estado de São Paulo, com chuvas intensas e ventania. 

É esperado chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O aviso vale até as 10h desta terça-feira, 14,para 518 das 654 cidades do estado, incluindo a capital e a região metropolitana. 

Regiões do Brasil com alerta laranja e amarelo de tempestade e ventania (Inmet/Reprodução).

O Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer?

Em caso de rajadas de vento intensas, como as esperadas, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda. 

O Inmet ainda aconselha, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergências, acione à Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

