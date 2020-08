Com queda nos casos da covid-19, Rio reabre Cristo e Corcovado

Em mais uma fase da retomada gradual de atividades notórias promotoras de aglomerações antes da pandemia, diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro voltam a receber visitantes neste sábado. Na lista estão o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o trem do Corcovado, a roda-gigante Rio Star, inaugurada ano passado, e o aquário AquaRio.

A reabertura será acompanhada de muitas medidas de segurança para evitar surtos da covid-19 nesses espaços. Na roda-gigante, a capacidade foi reduzida em 50% – só quatro pessoas podem dividir a cabine.

O bondinho do Pão de Açúcar vai levar só metade do normal – 32 passageiros, mais precisamente. Em todos os pontos turísticos, o uso de máscaras será obrigatório, bem como o distanciamento social de dois metros. A promessa é de abundância de álcool gel por todos os cantos.

O Rio de Janeiro reabre seus principais cartões postais em meio à queda nas infecções e nas mortes pela covid. Nesta semana, o estado registrou 40% menos mortes pela doença do que há duas semanas, num declínio iniciado em meados de junho.

A capital do Rio de Janeiro está entre as capitais com maior queda na transmissão, à frente de outras metrópoles como São Paulo, num movimento que tem intrigado especialistas. Entre as hipóteses avaliadas estão a de maior adesão da população a medidas de distanciamento social e uso de máscaras. Ainda no radar está o fato de que boa parte dos infectados na cidade são jovens que, em tese, têm menos risco de adoecer pelo vírus.

Para o epidemiologista Onício Leal, do Brasil Sem Corona, um aplicativo para medir a evolução do vírus nas cidades brasileiras, ainda não está claro o motivo para a taxa de transmissão entre os cariocas ter caído numa velocidade mais rápida que a de outras capitais. “Não me parece que o Rio de Janeiro tenha incoerência nas informações sobre a pandemia. Portanto, se não há problemas na qualidade das informações, estamos diante de uma queda real nas taxas de transmissão”, diz.

No acumulado desde o início da pandemia, o estado do Rio de Janeiro registrou 188.085 casos e 14.412 mortes pela doença.